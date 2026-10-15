双十一高性能游戏本大促：雷神猎刃 S 国补最高省 1500 元，i9-13900HX 搭配 RTX 5060

IT之家 10 月 15 日消息，双十一到了，游戏本市场照例迎来一波集中促销，正是换机的好时机。

目前雷神猎刃 S 的双十一活动已经开启，国补立减 15%，最多能省 1500 元。晒单还附赠雷神加速器季卡、休闲背包等权益；愿意再加 299 元的话，可以升级 3 年整机延保，并附上 Microsoft 365 个人版 3 个月订阅和 1TB 云存储空间。

核心性能上，雷神猎刃 S 用的是英特尔酷睿 i9-13900HX：24 核心 32 线程，也就是 8 个性能核加 16 个能效核，最高睿频 5.4GHz，配 36MB 智能高速缓存。跑大型游戏、多开任务、做视频渲染，这颗 U 的算力都够用，规格放在当下依然能打。

显卡则给到了 NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU，Blackwell 架构，115W 满功耗释放，8GB GDDR7 显存、3328 个 CUDA 核心，AI 算力 572TOPS，支持 DLSS 5 与 Max-Q 技术。游戏渲染之外，这颗 GPU 的 AI 加速能力也能用在视频处理、图像生成这类创作场景里。

散热方面，雷神猎刃 S 用了风驭散热架构：双涡流内吹设计负责理顺机身内部气流，再配合 3D 立体导热结构加快热量传导。官方数据是整机核心总功耗最高 185W，风扇最低噪音 43dB。

屏幕是一块 16 英寸蜂鸟护眼 ADS Pro 屏，2.5K 分辨率、240Hz 刷新率，覆盖 100% DCI-P3 广色域，峰值亮度 500nit。对电竞玩家来说，高刷新率带来的动态画面明显更连贯；看电影、做创作，广色域加高亮度也接得住。护眼上，这块屏支持 DC 无频闪，还具备有害蓝光过滤能力，并通过了 A+ 规格认证，长时间盯着屏幕，眼睛的负担会小一些。

扩展性上，机器预装 16GB DDR5 内存，双 SO-DIMM 插槽留好了，以后加内存也方便；硬盘是 1TB PCIe 4.0 NVMe 固态，双 M.2 硬盘位，支持 RAID 0/1。

外观是典型的电竞风格：机身最薄处 23mm，A 面为阳极氧化金属材质，加 AF 防指纹工艺，机甲刻线、RGB 镜面 LOGO、侧边镭射铭牌这些元素一样不少，还支持 180° 开合。

周边配置给得也比较全：80Wh 电池、140W 快充，随附 250W SiC 迷你适配器；全尺寸 RGB 背光键盘带独立方向键，触控板为类玻璃材质。独显直连、混合输出、核显输出三种显示模式可自由切换，WiFi 6、摄像头物理挡板也都安排上了。

接口有 2.5G 网口、HDMI 2.1、Mini DP，以及多组 USB-A 和 USB-C，其中 USB-C 支持 PD 100W 充电和 140W 私有协议，3.5mm 音频接口与安全锁孔也都保留了下来。

软件层面，雷神智控中心提供办公、游戏、狂暴三档性能模式，按使用场景切换即可，还支持可视化 UI BIOS 设置。

预算相对有限的话，机械师曙光 16S 青春版也值得一看。

这是一台 AMD 平台游戏本，搭载锐龙 7 H255 处理器，8 核 16 线程，最高睿频 4.9GHz，显卡从 RTX 50 系列里选，其中 RTX 5060 版本配 8GB GDDR7 显存，主流游戏和部分创作场景都应付得来。

它的屏幕是 16 英寸 2.5K 300Hz 高刷屏，100% sRGB 色域、500nit 亮度，电竞场景下刷新率更高、观感更顺滑。双 SO-DIMM 内存插槽加双 M.2 硬盘位，后期升级空间留得足；散热为双风扇四热管方案，并支持独显直连和双显三模切换。

价格上，双十一叠加国补后，RTX 5050 版本到手 7819.15 元起，RTX 5060 版本 8329.15 元起。预算在 7 千到 8 千之间、想买 AMD 平台高性能游戏本的话，可以看看它，当作雷神猎刃 S 之外的另一个选项。

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