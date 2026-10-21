消息称微软 XBOX 酝酿 Game Pass 游戏订阅“模块化”改革

IT之家 10 月 21 日消息，《财富》在当地时间 20 日的一篇报道中表示，Microsoft（微软）XBOX 计划对其订阅制服务 Game Pass 进行重大改革。

现有的 XBOX Game Pass 采用简单分级模式，每个级别捆绑了一系列相对固定的服务。而新版 Game Pass 在延续分级的同时采用“模块化”设计，允许用户按需组合各项功能（如主机独占游戏的附加内容、云游戏、多人游戏）。

报道提到，XBOX 下一代游戏主机硬件 "Project Helix" 的工程交付期限至少提前了数月，这给开发团队带来了更大的压力；XBOX 部门利润率仅为 3% 左右，显著低于竞争对手和企业内的其它部门。

此外，微软商业业务首席执行官 Judson Althoff 就 XBOX 对企业整体业务的意义给出了看法：XBOX 的低延迟需求是对 Azure 云服务的“免费”压力测试；XBOX 的存在有助于微软同零售业、创作者群体保持关系。

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