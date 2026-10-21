消息称微软下一代 XBOX 主机计划 2028 年底上市，售价可达 1200-1800 美元

IT之家 10 月 21 日消息，最新消息称，微软代号为 Project Helix 的下一代 XBOX 主机计划在 2028 年年底假日季前上市，售价可能达到 1200 美元至 1800 美元。

IT之家注：在欧美与全球电商贸易中，“假日季”通常指 11 月的感恩节至 12 月的圣诞节乃至翌年新年这一周期。

《财富》杂志近日刊登了一篇 XBOX CEO 阿莎 · 夏尔玛的人物报道，披露了 Project Helix 开发进展的一些新消息。

报道称，微软计划在 2027 年年底假日季前推出新一代游戏掌机，并在 2028 年年底假日季前推出下一代 XBOX 主机。按照微软内部的现有预估，Helix 主机的售价将在 1200 美元至 1800 美元（现汇率约合 8030 元至 12044 元人民币）之间，除非微软决定给予补贴。

这一价格区间与分析师和业内知情人士此前的警告相符。全球零部件持续短缺推高了消费电子产品的成本，业内早就担心下一代游戏主机的售价会因此大幅上涨。

上周有消息称，索尼 PlayStation 6 每台主机仅存储和内存组件的成本就超过 680 美元（现汇率约合 4550 元人民币）。今年早些时候，业内分析师也曾讨论，在新硬件价格达到历史高位的情况下，下一代游戏主机的售价是否会突破 1000 美元（现汇率约合 6691 元人民币）。

《财富》还披露，微软 XBOX 和 Windows 团队曾因 Project Helix 采用何种软件发生分歧。Windows 部门负责人希望即将推出的掌机采用精简版 Windows 家庭版系统，夏尔玛团队则希望自行开发并掌控软件，以充分发挥游戏性能。

消息称微软还准备大幅调整 XBOX Game Pass 订阅服务，允许玩家按需选择不同功能，包括单独加购云游戏和多人游戏服务。

据外媒 VGC 今天（21 日）凌晨报道，今年 3 月，微软在游戏开发者大会（GDC）上公布了下一代 XBOX 主机的开发计划，确认新主机将兼容 XBOX 和 PC 游戏，并从 2027 年起向开发者提供硬件。随后，微软还警告，面对不断上涨的硬件成本，公司必须考虑新的商业模式。

微软近日宣布 XBOX Series S 和 Series X 涨价，最高涨幅达 150 美元（现汇率约合 1004 元人民币），同时推出通过微软商店提供先买后付服务等降低主机购买门槛的措施。

游戏行业研究公司 Aldora CEO 约斯特 · 范德鲁南今年早些时候接受 GamesIndustry.biz 采访时认为，下一代游戏主机的售价必然超过 1000 美元。他警告说：“照这样的趋势发展下去，下一代主机甚至可能要到 2028 年才能上市，而且一旦上市，起售价就会超过 1000 美元。就连现有主机也在涨价。”