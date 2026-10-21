中国科协名誉主席万钢：预期 2030 年 L3 级自动驾驶渗透率将超过 35%

IT之家 10 月 21 日消息，据财联社报道，中国科学技术协会名誉主席万钢 10 月 21 日在 2026 世界智能网联汽车大会开幕式上表示，随着新型传感器件和系统等成本下探及 AI 大模型技术加速赋能，2026 年上半年我国具备 L2 级辅助驾驶功能的乘用车新车渗透率已突破 70%，预计 2030 年将达到 95% 以上。

万钢同时表示，高级别自动驾驶技术加速落地，截至 2026 年上半年，全国已开放测试道路 5.7 万公里，发放测试示范牌照超 2 万张，累计测试里程超 2.2 亿公里，预期 2030 年，L3 级自动驾驶渗透率将超过 35%。

我国首部 L3/L4 智能网联汽车自动驾驶系统安全要求强制性国标在今年 8 月发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。

IT之家注意到，《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》强制性国家标准征求意见稿明确了 ADS 标志灯选装细则，要求具备 L3 级及以上自动驾驶系统车辆才允许安装“小蓝灯”。

9 月 19 日，中国长安汽车集团首席科学家、重庆长安汽车股份有限公司执行副总裁张晓宇在 2026 中国汽车产业发展（泰达）国际论坛上表示，2027 年 L3 级自动驾驶将实现量产，2028 年 L4 级自动驾驶开始商业化运营。