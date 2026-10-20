ADS 标志灯选装细则明确，仅具备 L3 级及以上自动驾驶系统车辆才允许安装“小蓝灯”

IT之家 10 月 20 日消息，工业和信息化部今日发文，按照《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》，工业和信息化部装备工业一司组织全国汽车标准化技术委员会开展了《汽车数据安全要求》等五项强制性国家标准的制修订，已形成征求意见稿，现公开征求社会各界意见。

新国标明确，为避免不同颜色灯具混光风险，规定转向灯不应与制动灯和后雾灯混合，倒车灯不应与制动灯和后雾灯混合。此外，在光色要求中，增加了 ADS 标志灯专用的“蓝绿色”光色要求。

IT之家注意到，《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》还明确了 ADS 标志灯选装细则，要求具备 L3 级及以上自动驾驶系统车辆才允许安装“小蓝灯”。

不具备 L3 级及以上自动驾驶系统的车辆，禁止安装 ADS 标志灯。

IT之家提醒：辅助驾驶≠自动驾驶，即使开启相关功能，驾驶员也绝不能放松警惕，驾驶人才是最终的责任主体，开车时使用“智驾”，仍需驾驶人全程保持专注，时刻留意路况车况，不能分心、疲劳驾驶。

另外，根据汽车驾驶自动化分级的国家标准，驾驶自动化等级分为 0-5 级：

L0 为应急辅助

L1 为部分驾驶辅助

L2 为组合驾驶辅助

L3 为有条件自动驾驶

L4 为高度自动驾驶

L5 才是完全自动驾驶

相关阅读：