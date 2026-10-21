777 公里 / 小时！Apex 电动无人机逼近高亚音速，刷新非官方纪录

IT之家 10 月 21 日消息，德国无人机制造商 Quantum Systems 首席营收官 Martin Karkour 昨日（10 月 20 日）在 FaceBook 上宣布，其实验型 Apex Recordhunter 无人机达到了 419.5 节（482.8 英里 / 小时，777 公里 / 小时）的速度，接近高亚音速。

IT之家注：音速（Mach 1）在海平面、15°C 的标准大气条件下约为 1,225 公里 / 小时（约 340 米 / 秒）。高亚音速（high-subsonic）通常指接近但低于音速的飞行区间，大致为 Mach 0.8–0.99，即海平面约 980–1,213 公里 / 小时。Apex Recordhunter 的 777 公里 / 小时，约为海平面音速的 Mach 0.63，属于中高亚音速。

按照国际航空运动联合会（FAI）的规则，有效速度纪录通常要求飞行器在规定时间内，沿测量航线完成两个相反方向的连续飞行，以抵消风速、风向等因素的影响。此次 777 公里 / 小时的成绩仅完成了单程飞行，返程测试仍在进行中，因此目前只能视为非官方成绩。

Apex Recordhunter 由 Quantum Systems 旗下实验研发团队 N3XT 开发，历时约一年，定位为高速电动推进、能源管理、空气动力学与高速飞行控制的技术验证平台。该机采用轻量化复合材料，并使用保时捷子公司 V4Smart 提供的高倍率放电电池，以支撑高速飞行所需的大功率输出。

这并非该机的首次突破。2026 年 6 月 26 日，Apex Recordhunter 曾在平飞测试中达到 699 公里 / 小时，当时被称为电池动力飞行器的非官方世界最佳成绩，此次将速度进一步提升到 777 公里 / 小时。