王腾创业公司今日宜休：ISHO Ring 戒指适合希望全天持续记录睡眠与身体状态的用户

IT之家 10 月 21 日消息，王腾创业公司 —— ISHO 今日宜休今天（21 日）下午通过官微发布了首期“答网友问”，主要回应智能戒指产品使用场景、睡眠监测的价值、戒指售价、佩戴体验、购买渠道等有关问题。

IT之家汇总问答内容如下：

选择戒指的理由

已经有手表了，为什么还需要一枚智能戒指？ 手表、戒指各有更适合的使用场景。手表在运动记录、消息提醒和交互方面已经非常成熟；戒指通过手指部位采集生理信号，毛细血管更丰富，信号质量更好，在静态场景下更有优势，HRV、静息心率、体温趋势等会更准，睡眠分期的监测也会更准。ISHO Ring 精质小巧、采用无屏设计，无感无打扰，不影响专注状态，适合希望全天持续记录睡眠与身体状态的用户。

监测的实际价值

对监测数据已经疲倦了，戒指的睡眠监测有什么用？ ISHO Ring 通过传感器实时采集生理信号，并结合自研算法提供睡眠相关指标和趋势参考。不仅监测，基于可靠数据在 App 里给到睡眠分析与状态参考，帮你读懂睡眠、找到影响休息的线索，并提供日常休息与活动安排建议，供用户结合自身感受参考。具体监测指标、数据更新方式及验证结果，以正式发布后的产品资料为准。 本次发布会还将介绍更多产品及联动功能，希望帮助用户探索更适合自己的休息方式。具体功能以正式发布信息为准，实际体验因人而异。设备与 App 提供的数据、结果及建议仅作健康参考，不替代医院检查或医生诊断。如果长期睡眠困扰、身体持续不适，建议咨询专业人士。

价格与购买门槛

产品可以高端，价格能不能亲民一点？ ISHO Ring 是我们面向长期睡眠与身体状态记录需求推出的旗舰智能戒指。采用钛合金内外一体同色工艺，搭配行业领先硬件配置与自研 AI 睡眠健康算法，围绕长期佩戴和睡眠记录开展产品设计。正式售价及购买权益，将在 10 月 29 日发布会上统一公布。

尺码选择与试戴

每个人手指粗细不同，这个戒指到底怎么买尺寸？ ISHO Ring 有不同大小尺码，可通过 ISHO 指模套装，提前体验不同尺寸的佩戴感受，充分考虑手指在不同时间、不同状态下的尺寸变化，找到真正适合自己的戒指尺寸，戴得更舒服，监测也更稳定。ISHO 指模套装售价 19.9 元，后续购买 ISHO Ring 的用户，在确认收货后 ISHO 指模套装可全额退款。具体购买入口请通过官方账号查看，抵扣适用渠道、期限及使用规则以活动页面为准。ISHO Ring 为固定戒圈结构，不支持圈口调节。

真实佩戴舒适度

晚上戴着睡觉，白天戴着干活，真的不会硌手吗？ ISHO Ring 采用钛合金内外一体同色工艺，内圈做平滑处理，以实现日夜可戴的佩戴体验，日常场景包括睡觉、跑步、游泳均可使用；高强度对抗类运动建议取下戒指。可优先试戴食指或中指，结合贴合度和个人习惯选择，具体佩戴要求以产品指引为准。对比普通装饰戒指，戒身内部集成全套传感元器件，在有限空间下兼顾珠宝质感与全天候监测能力，兼顾贴合度与佩戴舒适度。实际佩戴感受因人而异，建议先通过指模套装确认尺寸和贴合度。

购买渠道与线下体验

发布以后去哪里买？没有线下，怎么放心下单？ ISHO Ring 正式销售渠道，为 ISHO 今日宜休官方微信小程序、各大电商平台 ISHO 今日宜休官方旗舰店，具体时间以官方通知为准。ISHO 指模套装现已在以上渠道开售。 现阶段以线上渠道为主，暂未开设线下试戴门店。用户可以先购买 ISHO 指模套装，在家体验不同尺寸的贴合度，选择适合自己的尺码；换码、退换和售后规则会在正式销售页面中明确说明。

不想佩戴的人怎么办

睡觉不想戴任何东西，你们有没有别的方案？ 今日宜休的产品探索不只包括可穿戴设备。对于不习惯睡觉时佩戴设备的用户，我们也在探索其他产品方向，具体产品形态和功能请关注 10 月 29 日发布会介绍。

佩戴过同类产品有不适感