欧盟 2035 年燃油车禁售令有望再松动：新车减排目标拟从 90% 降至 87.5%

IT之家 10 月 21 日消息，据外媒 motor1 今天（21 日）下午报道，欧盟进一步放宽 2035 年燃油车销售限制的方案逐渐明朗。欧洲议会多个党团达成的新协议，比欧盟委员会此前提出的放宽方案更进一步，将为燃油车在 2035 年后继续销售提供更多空间。欧盟最初制定、且颇不切实际的零排放目标再次面临调整。

欧洲人民党、社会主义者和民主人士进步联盟及复兴欧洲三个党团的代表达成妥协，主张到 2035 年将新乘用车的平均二氧化碳排放量较 2021 年降低 87.5%，低于欧盟委员会去年 12 月提出的 90% 减排要求。

根据新协议，车企可以使用欧盟生产的低碳钢材换取排放抵扣额度，抵消部分减排义务，从而为燃油车和混动车在 2035 年后继续销售创造条件。至于哪些车型能够保留、可以销售多少，仍待最终法规明确。

与去年的方案相比，最大的变化在于减排要求进一步放宽。欧盟委员会 2025 年 12 月提出的方案不再坚持 100% 的减排目标，欧洲议会最新达成的协议则准备在此基础上继续降低标准。

按照欧盟 2023 年通过的法规，新乘用车和轻型商用车必须在 2035 年实现二氧化碳排放量较基准水平减少 100% 的目标。这项争议极大的规定实际上意味着，届时将不再允许销售有尾气排放的新车，但现有汽油车和柴油车仍可继续上路。

据IT之家了解，迫于汽车制造商及德国、意大利等国政府的持续压力，欧盟委员会在 2025 年 12 月提出放宽规定，将 2035 年的减排目标从 100% 降至 90%，以 2021 年的排放水平为基准。剩余 10% 的排放则可通过使用低碳钢材、可再生燃料等方式抵消。

按照该方案，只要车企符合排放标准及抵扣要求，部分插混、增程车型和其他油车便可在 2035 年后继续销售。

需要明确的是，欧盟委员会 2025 年 12 月公布的只是修法提案，并未正式取代现行法规。2026 年 10 月达成的妥协协议同样尚未成为法律，只是欧洲议会议员在立法过程中提出了进一步放宽限制的方案。

最新协议距离正式成为法律还有一段程序。参与谈判的欧洲议会党团需要先正式确认共同立场，随后欧洲议会还要与欧盟成员国就最终法规展开磋商。

在修法完成之前，欧盟现行的 2035 年新车减排 100% 目标仍然有效。车企可以提前为更宽松的规定做准备，但不能认定所有燃油车型都能在 2035 年后继续销售。

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