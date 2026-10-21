为阔折叠铺路，荣耀 AI 随心握开发者文档称未来将支持异形屏设备形态

IT之家 10 月 21 日消息，据IT之家小伙伴反馈，荣耀 AI 随心握（AI FreeGrip）功能的开发者文档显示：目前握持事件仅支持在直板机型且在竖屏方向下回调，未来将支持阔折叠等异形屏设备形态。

为了帮助开发者更精准地适配用户不同的握持方式，提升交互的操作便捷性与使用舒适度，荣耀开放了 AI 随心握能力，向第三方应用提供低延时、低误触的握持状态识别能力，让开发者能够针对用户实际握持方式，动态优化界面和交互体验。

AI 随心握的能力主要适用于以下场景：

单手握持场景 ：用户单手握持设备时，将对侧交互入口（按钮、Tab、悬浮球等）迁移至握持侧，降低拇指触达距离。

双手握持场景 ：用户双手握持设备时（如横屏游戏、阅读、阅读新闻类 Feed），切换为对称布局，移除侧边偏移，提升双手操作对称性。

未握持场景：设备放置在桌面或支架上时，恢复默认布局。

目前，荣耀 Magic8 RSR 保时捷设计、Magic8 Pro、Magic8、Magic7 系列、WIN 系列、GT Pro、Magic6 系列等机型升级 MagicOS 11 后支持了 AI 随心握。Magic8 Pro Air、Magic5 系列预计 11 月中旬支持。

博主 @旺仔百事通 曾发文透露，荣耀也有自己的阔家族，阔直板和阔折叠手机都在做。

博主 @数码闲聊站 曾爆料，荣耀阔折叠手机搭载 2nm 骁龙新芯片，排期 2027 年 Q1 发布。该博主还透露，安卓阵营的阔直板手机，O（预计指 OPPO）大概率第一个上，h（预计指荣耀）第二个上。