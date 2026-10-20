荣耀 Magic6 系列手机「AI 随心握」功能推送，升级至 110 版本可体验

IT之家 10 月 20 日消息，荣耀产品维护与升级工作人员 @荣耀小芳哥 今日宣布，Magic6 系列手机「AI 随心握」功能现已推送，升级至 110 版本即可体验。

IT之家附设置方法如下：

目前，荣耀 Magic8 RSR 保时捷设计、Magic8 Pro、Magic8、Magic7 系列、WIN 系列、GT Pro、Magic6 系列等机型升级 MagicOS 11 后支持了「AI 随心握」。Magic8 Pro Air、Magic5 系列预计 11 月中旬支持。

荣耀产品维护与升级工作人员 @荣耀小芳哥 表示，该功能涉及复杂算法研发，适配工作量大，更多机型陆续适配中。

延伸阅读

「AI 随心握」即荣耀 MagicOS 11 中推出的「操作跟随握姿」功能，最早随 MagicOS 11.0.0.109 版本落地。其原理并非新增硬件传感器，而是调用手机自带的陀螺仪、重力感应和边框触控传感器，配合端侧 AI 算法实时判断用户是左手还是右手单手握持，从而在来电时让接听、挂断等按钮自动向握持手一侧偏移。

该功能当前主要针对系统电话来电横幅生效，并支持部分语音及视频通话应用，且需在解锁后的非桌面场景使用。官方说明还提到，在大幅晃动、掌心未接触手机、手机直接或间接接触手以外的物体，或双手操作手机等情况下，侧边按钮可能会出现来回切换的现象。

作为「AI 随心握」的承载平台，MagicOS 11 还带来了多项更新，包括升级为液态玻璃材质的通透模式、支持通透度无极调节，新增琉光系列主题与音乐锁屏，以及动态照片水印、录中拍 Live 等功能。

文中提到的 WIN 系列为此前荣耀 GT 系列更名而来；荣耀 Magic8 系列则于 2025 年 10 月 15 日发布，搭载新一代青海湖电池、自进化 AI 智能体等配置，MagicOS 11 后续陆续向 Magic6 系列、Magic5 系列等机型推送。