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思锐 BH-60 云台发布：拍照视频双模切换，1399 元

2026/10/21 19:51:30 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 10 月 21 日消息，思锐光学在昨日发布了旗下 BH-60 双模云台，主打拍照视频双模式切换、纯机械结构耐高低温、20 公斤静态承重、5 公斤动态平衡、阿卡标准快装板，售价 1399 元。

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这款云台采用纯机械结构设计，不依赖阻尼油，通过机械摩擦实现运动控制，官方称其可在高低温极端环境下保持稳定工作状态，避免传统油压云台可能出现的低温凝固或高温漏油问题。

BH-60 支持拍照与视频双模式切换。在拍照模式下，云台支持 360° 水平旋转；切换至视频模式后，侧倾轴将被锁定，仅保留水平与俯仰两轴运动，以满足视频拍摄中稳定运镜的需求。

承重方面，该云台静态锁紧可承载 20 公斤，动态平衡负载为 5 公斤，官方表示可适配长焦镜头组合，支持推轨跟拍等运动拍摄场景。

接口方面，BH-60 采用阿卡标准快装板，并配备双重保险防脱落设计。云台整机重量为 950 克。不过该云台的手柄采用固定式设计，仅支持右侧安装，无法实现左右互换，用户需根据使用习惯提前确认安装方向。

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关键词：云台思锐光学

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