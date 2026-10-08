我国在太阳爆发研究领域取得新进展，获得磁重联直接观测证据

IT之家 10 月 8 日消息，中国科学院云南天文台 9 月 26 日宣布在太阳爆发研究领域取得新进展。

研究人员在一场中等强度太阳耀斑中，获得螺度符号相反的两套磁系统发生磁重联的直接观测证据。相关成果发表在国际期刊《天体物理学杂志》上。

研究表明，低层正螺度核心磁场与上覆负螺度磁拱在爆发过程中发生连通性重组，并可能削弱上覆磁场约束、促进爆发磁场失稳以及向远端输运能量和粒子。该研究为理解复杂磁场中的太阳爆发提供了新的认识。

太阳耀斑是太阳大气中剧烈的能量释放过程，通常伴随磁场结构快速变化，并可能引发日冕物质抛射。磁螺度描述磁力线的扭转、缠绕和连结，是认识日冕磁场的重要物理量。过去研究主要关注同一磁系统内部或磁通绳下方的磁重联，而螺度符号相反的磁系统如何相互作用、是否参与太阳爆发，尚缺少直接观测证据。

▲ 螺度相反磁系统重联示意图

研究团队结合 NVST、CHASE / HIS、SDO 和 ASO-S 等设备的多波段观测资料，并结合日冕磁场外推和磁力线螺度分析，对一次 M 级太阳耀斑进行了研究。结果发现，爆发源区存在低层正螺度核心磁场和上覆负螺度磁拱；爆发过程中，两套磁系统的磁力线连通关系发生明显改变，并伴随远端色球增亮等现象。这些结果共同支持螺度符号相反的磁系统发生重联。

进一步分析表明，反螺度磁重联能够重构日冕磁场，并可能削弱上覆磁场的约束，促进爆发磁场失稳，同时参与能量和粒子的远距离输运。未来，研究团队将结合更多耀斑事件和数值模拟，进一步检验反螺度磁重联在太阳爆发触发、演化和能量输运中的普遍作用。

论文第一作者为中国科学院云南天文台的硕士研究生常津睿，通讯作者为云南天文台的毕以研究员，合作者包括杨波、洪俊超、杨家艳和王清梅。

IT之家附论文链接：

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ae8e60

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