饥荒正版多人生存手游：腾讯游戏《饥困荒野》定档 11 月 24 日

IT之家 10 月 21 日消息，《饥荒》手游国服《饥困荒野》正式宣布定档 11 月 24 日上线，iOS 预约通道同步在 App Store 开启。

《饥困荒野》由盛趣游戏旗下猪人工作室研发、腾讯发行，获得 Klei 正版授权，以《饥荒：联机版》为基础开发。

游戏在保留原作探索、收集、制作与生存循环的前提下，针对移动端做了多项结构性调整。玩家创建自定义角色，原作角色以 NPC 形式出现，部分关卡可扮演；沙盒世界重置时角色和背包物品得以保留，降低了反复重开的损耗。

商业化层面，官方在 4 月的“饥活了”特别节目中宣布彻底取消武器与宠物抽卡，卡池变更为兑换商店，兑换道具通过日常活跃免费获取，武器与宠物的突破仅消耗沙盒材料，不再与付费挂钩。付费点转向外观等非战力维度，这一调整在测试阶段被视为对玩家核心关切的直接回应。

内容层面，联机版后续内容与单机 DLC“哈姆雷特”的移植已列入开发日程。沙盒赛季“绿洲之诗”在炎热生存考验之外引入绿洲温泉地形、酿酒技术与新 NPC；UGC 玩法编辑器支持玩家以游戏内资源创建自定义单人闯关；社交系统加入导师与亲密关系、语音房间及多人动作。这些内容中有一部分在“饥智团”创作者体验期间已经过测试反馈。

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