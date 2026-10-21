腾讯云宣布元宝搜索对外开放：已构建千亿级索引规模，定价每千次 14 元起

IT之家 10 月 21 日消息，腾讯云 10 月 20 日宣布，元宝搜索正式通过腾讯云对外开放。

腾讯云介绍称，过去一年，元宝持续打磨搜索体验与效率，整合全网公开资源和腾讯优质内容，将大模型技术应用于内容收录、理解与检索全链路，构建面向大模型和 Agent 的搜索引擎。

目前，元宝搜索构建了千亿级的索引规模，日均调用量达数亿次，全面支撑了 WorkBuddy、ima、腾讯金融科技、腾讯视频等 50 多个核心业务的搜索服务。

WorkBuddy：检索技术文档、官方 API 等一手资料，减少工具调用和模型轮次

ima：结合知识库与公网信息，有效信源召回量提升约 10%

腾讯视频：支持根据剧情、模糊描述找片，信息覆盖度扩展 20%

腾讯金融科技：一周上线金融搜索能力，大幅降低开发和运维成本

元宝搜索结合全网公开资源与腾讯内容生态，接入金融、医疗、法律、出行等 13 个垂直行业的 157 个信源，包括申万宏源、携程、飞常准、腾讯医典、腾讯地图等。A 股、港股、美股、日股、韩股财报收录覆盖率达 99% 以上。

内容入库前，大模型会解析网页并保留标题、表格等结构，从站点、账号、页面三个层面评估质量，优先选择权威来源，过滤低质内容。

元宝搜索还支持政策、新闻、天气、行情等内容实现分钟级更新，并根据查询时间组织结果。例如查询世界杯赛程，优先返回即将进行的比赛和最近比分，避免近期赛事因长度限制被截断。

专业查询还需要业务知识。例如“明天北京飞上海的航班”，接口需要的是机场代码。元宝搜索通过垂直领域知识库与映射规则，将城市、机场名称转换为接口可识别的参数，处理名称差异与歧义。

获取候选资料后，元宝搜索综合相关性、时效性与权威性进行排序。对于需要多份资料才能回答的问题，元宝搜索会从整体上筛选相互补充的内容，用尽量少的文档覆盖核心信息，减少重复、冲突和遗漏。

Agent 的一次提问通常会拆成 3 到 5 个子问题，还可能调用 10 多个外部服务，任何环节变慢都会拉长整体等待。元宝搜索围绕响应速度做了多项系统优化。

元宝搜索提供三种版本服务

检索层，元宝搜索首创倒排索引、向量索引、融合提效三类索引融合架构，在同一套系统中兼顾关键词精确匹配与语义检索，通过共享特征与存储减少冗余开销， 保持 94% 高召回率的同时，实现底层索引检索平均耗时 8 毫秒 。

排序层，文档内容预先压缩为约 100 个标记并缓存，排序时直接复用，无需重复处理全文， 核心排序模型的推理耗时由 149 毫秒降至 30 毫秒 。

链路层，元宝搜索为每个环节单独设定耗时上限，外部服务响应超时即自动降级，避免单一环节的延迟影响整体响应。在元宝 App 中，端到端响应时间缩短近 1 秒。

IT之家查询发现，元宝搜索可选极速版、标准版、旗舰版，定价为每千次 14 元起。用户可通过检索词发起请求，接口以 JSON 形式返回搜索结果对应的排序信息、数据字段。