腾讯开放世界 RPG《人间异想计划》22 分钟实机首曝：前网易 16 年老将带队，将登陆 PS5、Xbox 与 PC 平台

IT之家 10 月 21 日消息，腾讯游戏旗下宇宙小狗工作室（COSMICPUP STUDIO）今日正式公布了其开放世界 RPG 新作《人间异想计划》，同步放出长达 22 分钟的首曝实机演示。

公开资料显示，该团队属于腾讯光子工作室群旗下厂牌，坐标杭州，带队者为前网易杭州 F 工作室负责人叶谦（羊头），其在网易任职 16 年间曾负责《大话西游外传》《黑潮之上》《阴阳师：妖怪小班》等项目，2021 年离职后加入腾讯。

这款游戏定位为“轻怪谈都市异想开放世界 RPG”，舞台设定在悬浮于云海之上的空中都市“异乐都”。自“白夜审判”事件后，被称为“怪谈体”的奇异生灵与人类共同生活于此，共用同一条街道与日常规则，每年举办“怪谈一日”游行，人类与怪谈体一同走上街头。

在游戏中，玩家扮演异调局合作的特调员，在一间不太稳定的调查事务所中受理来自人类与怪谈体双方的委托，助手阿拉贝拉住在画里。官方对世界观的概括是：“在异乐都，‘正常’才是最稀有的怪谈”。

此次 22 分钟实机内容录制于主线间章剧情“夜莺 · 荧惑篇”，较为完整地展示了从都市探索到异常空间战斗的流程。

在演示中，“红移”现象使现实街区实时扭曲重组，玩家从正常街道无缝坠入由执念拼成的心像世界，其中出现多重重力环境与二维、三维之间的穿梭机制。战斗以 ACT 动作为核心，强调精准闪避、格挡弹反与角色切换配合，实机中呈现了两场机制不同的多阶段 Boss 战，Boss 的外形与行为规则同其背后的怪谈传说相互绑定，不强制单一解法。

据官方介绍，这款游戏将登陆 PS5、Xbox Series 以及 PC 平台，PC 版覆盖 Steam、Epic 游戏商城与 WeGame，官网预注册与 Steam 愿望单均已开启，发售日期尚未公布。IT之家后续将保持关注。

官方同时提示，游戏仍处于开发阶段，所展示内容不代表最终品质。本次公开未披露首轮测试的时间与规模，运营模式与付费结构也尚未说明。