华为 × 哈尔滨工业大学（深圳）联合设立“华为计算硬件专项”：拟招生 10 人，提供优先留岗机会

IT之家 10 月 21 日消息，华为官方今日宣布，华为计算硬件业务与哈尔滨工业大学（深圳）深化产教融合，联合设立“华为计算硬件专项”，开展硕士研究生校企联合培养。

华为官方介绍称：

该项目立足产业前沿根技术创新与真实工程研发场景，依托学校基础学科积淀与鲲鹏昇腾完备的硬件研发体系，致力于培养知识结构完备、工程创新能力突出，能够破解复杂硬件技术难题、适配国家重大战略与产业高端需求的卓越创新型硬件研发后备人才，助力中国计算产业实现高端化、自主化、规模化发展。

专项硕士研究生学制三年，实行校内学术导师与华为产业导师双导师制。培养期间，研究生将在深圳校区完成课程学习，然后进入华为公司开展课题研究与学位论文 / 实践成果工作。完成培养方案规定内容并达到毕业和学位授予要求者，将获得哈尔滨工业大学硕士研究生毕业证书与硕士学位证书。

IT之家注意到，在就业政策方面，专项为学生提供优先留岗机会，研究生毕业后可与企业进行自愿双向选择。

另外，首期专项围绕华为计算硬件实际研发需求，梳理形成联合培养课题池，主要覆盖硬件工程与高速互连、存储与介质、光电技术、供电与散热、系统架构与关键组件、计算 AI 芯片、AI Infra、算子优化、AI 硬件系统优化等方向。

所有课题均来源于计算硬件真实技术与产品研发场景，兼顾技术研究价值与工程实践价值。另外，基于课题对专项能力的诉求，招生专业涵盖电子信息及机械，拟招生人数共 10 人。招生专业如下：