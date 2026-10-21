首批 L3 级自动驾驶“证”规军，深蓝 SL03 汽车“小蓝灯”持证上岗

IT之家 10 月 21 日消息，深蓝汽车董事长邓承浩今日宣布，深蓝 SL03 汽车的“小蓝灯”持证上岗。他表示，该车是首批 L3 级自动驾驶“证”规军。

据IT之家此前报道，去年年底，工业和信息化部正式公布我国首批 L3 级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国 L3 级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。两款车型主要信息如下：

长安牌 SC7000AAARBEV 型纯电动轿车：可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能（最高车速 50km/h），目前该功能仅限在重庆市内环快速路、新内环快速路（高滩岩立交 — 赖家桥立交）及渝都大道（人和立交 — 机场立交）等路段开启。

极狐牌 BJ7001A61NBEV 型纯电动轿车：可以实现高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能（最高车速 80km/h），目前该功能仅限在北京市京台高速（大兴区旧宫新桥 — 机场北线高速）、机场北线高速（大渠南桥 — 大兴机场高速）及大兴机场高速（南六环 — 机场北线高速）等路段开启。

两款车型分别对应长安深蓝 SL03 和极狐阿尔法 S。邓承浩今日还发文谈及了“目前我国只批准两款 L3 车型”这一话题。他表示，之前行业里很多的产品讲“L3 级”或“L3 水准”，一定程度上都是在打“传播擦边球”。他还认为 L3 不是营销词，是责任词，能给用户兜底才是真 L3。