深蓝汽车邓承浩谈“目前我国只批准两款 L3 车型”，称能给用户兜底才是真 L3

IT之家 10 月 21 日消息，深蓝汽车董事长邓承浩今日发文，谈及了“目前我国只批准两款 L3 车型”这一话题。他表示，之前行业里很多的产品讲“L3 级”或“L3 水准”，一定程度上都是在打“传播擦边球”。

邓承浩认为：

第一， L3 不是营销词，是责任词 。系统开始承担动态驾驶任务，准入标准就必须苛刻 —— 整车能力、安全验证、运行范围，一项都不能少。

第二，不管是 L2 还是 L3， 安全冗余、验证充分、边界清晰 这些基本原则我们会长期死磕。

第三，能给用户兜底才是真 L3，智能辅助驾驶的终点不是替代人，而是让每一次出行更轻松、更安心。技术可以追赶潮流，安全没有捷径。

据IT之家此前报道，去年年底，工业和信息化部正式公布我国首批 L3 级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配城市拥堵、高速路段的车型将在北京、重庆指定区域开展上路试点，标志着我国 L3 级自动驾驶从测试阶段迈入商业化应用的关键一步。两款车型主要信息如下：