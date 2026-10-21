比亚迪杨冬生：L3 级别有条件自动驾驶有希望在 2028 年落地

IT之家 10 月 21 日消息，据第一财经报道，针对比亚迪 L3 级别车辆何时落地，比亚迪集团高级副总裁、汽车新技术研究院院长杨冬生在世界智能网联汽车大会上表示，L3 级别有条件自动驾驶有希望在 2028 年落地，更高级别自动驾驶通过迭代，有望再过 1-2 年落地。

值得一提的是，我国首部 L3 / L4 智能网联汽车自动驾驶系统安全要求强制性国标在今年 8 月发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。

另外，中国科学技术协会名誉主席万钢今日在 2026 世界智能网联汽车大会开幕式上表示，高级别自动驾驶技术加速落地，截至 2026 年上半年，全国已开放测试道路 5.7 万公里，发放测试示范牌照超 2 万张，累计测试里程超 2.2 亿公里，预期 2030 年，L3 级自动驾驶渗透率将超过 35%。

IT之家提醒：辅助驾驶≠自动驾驶，即使开启相关功能，驾驶员也绝不能放松警惕，驾驶人才是最终的责任主体，开车时使用“智驾”，仍需驾驶人全程保持专注，时刻留意路况车况，不能分心、疲劳驾驶。

另外，根据汽车驾驶自动化分级的国家标准，驾驶自动化等级分为 0-5 级：