国内首个“筷子夹火箭”方案：大航跃迁首飞箭“跃迁一号”增压输送二级出流试验圆满成功

IT之家 10 月 21 日消息，大航跃迁今日宣布，其首飞箭“跃迁一号”近日顺利完成增压输送系统二级氧箱、甲烷箱出流试验，验证了消漩防塌装置性能，共计 16 组工况，各项指标达到预期，试验取得圆满成功。

据介绍，本次试验精准模拟了飞行的出流环境，充分验证了二级推进剂出流方案设计的有效性与合理性，有效规避输送管夹气风险，为跃迁一号首飞奠定了坚实基础。

本次试验采用全尺寸贮箱工况开展氧、燃出流试验，最大程度复现飞行时的真实状态 —— 真实的贮箱尺寸、真实的输送管路条件。全尺寸试验意味着更高的成本与更长的周期，但也意味着更接近真实状态的数据。试验持续整整一周，覆盖了飞行中出流的各关键工况。

据IT之家此前报道，大航跃迁目前已完成国内首个“筷子夹”回收塔架地面试验，研制出国内首款回收塔架控制器“小火石”并进行多次迭代。后续规划在海上搭建回收塔架平台，完成火箭回收。海基回收意味着更灵活的航区选择、更密集的发射频次，也意味着塔架捕获技术将真正进入高频复用时代。

公开资料显示，大航跃迁成立于 2024 年 2 月，是一家以“地面捕获 + 智能控制”为特色、专注中大型可重复使用运载火箭研发的科技企业。作为国内首家研制“筷子夹”塔架回收式可重复使用液体火箭的企业，大航跃迁已组建由院士顾问领衔的研制团队。国内首型“筷子夹”塔架回收可重复使用液体火箭“跃迁一号”目标 2027 年首飞。