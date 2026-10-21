东风汽车：自主研发的新一代快充型混合固液电池 2027 年将规模化应用

IT之家 10 月 21 日消息，2026 世界智能网联汽车大会于 2026 年 10 月 21 日至 23 日在北京亦庄举办。

东风汽车总经理冯长军表示，东风汽车正基于中央集中式 SOA 电子电气架构打造自研全新一代组合驾驶辅助系统，以一段式端到端大模型为基座、融合强化学习，推动驾驶辅助从“看见再反应”进化为“理解并预判”，2027 年一系列全新产品将投放市场。

据介绍，在核心技术攻关方面，东风汽车坚持全栈可控基础，以纯电、氢能“两大零碳技术”筑牢智能化发展动力底座，自主研发的新一代快充型混合固液电池 2027 年将规模化应用，开展 400Wh/kg 全固态电池研发试制与整车搭载验证，建成首个 400kW 氢燃料电池电堆产线。

▲ 2026 年初东风汽车固态电池样车在漠河开展寒区标定测试