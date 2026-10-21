东风汽车：自主研发的新一代快充型混合固液电池 2027 年将规模化应用

IT之家 10 月 21 日消息，2026 世界智能网联汽车大会于 2026 年 10 月 21 日至 23 日在北京亦庄举办。
东风汽车总经理冯长军表示，东风汽车正基于中央集中式 SOA 电子电气架构打造自研全新一代组合驾驶辅助系统，以一段式端到端大模型为基座、融合强化学习，推动驾驶辅助从“看见再反应”进化为“理解并预判”，2027 年一系列全新产品将投放市场。
据介绍，在核心技术攻关方面，东风汽车坚持全栈可控基础，以纯电、氢能“两大零碳技术”筑牢智能化发展动力底座，自主研发的新一代快充型混合固液电池 2027 年将规模化应用，开展 400Wh/kg 全固态电池研发试制与整车搭载验证，建成首个 400kW 氢燃料电池电堆产线。
延伸阅读
东风汽车在固态电池领域已有多年布局，构建了覆盖“研发-试制-中试”的全流程自主平台，累计突破 10 余项关键核心技术，申请 180 余项发明专利，并布局从 240Wh/kg 至 500Wh/kg 的多梯度产品序列。
早在 2026 年 1 月，搭载东风 350Wh/kg 固态电池的样车便在武汉发车，前往漠河寒区试验基地开展冬季标定测试，该电池可支撑整车超 1000 公里续航，在 -30℃ 低温环境下能量保持率高达 72%。
2026 年 9 月，东风集团方面透露自研 350Wh/kg 混合固液电池计划当年 10 月发布，并将于 2026 年四季度量产上车；还规划 2027 年交付 5 万台自研固态电池车型，同年推进快充型固态电池整车落地、启动 350Wh/kg 快充型固态电池中试。按更长远的路线，东风计划 2030 年左右实现固态电池配套车辆小规模量产，2035 年左右达成固态电池大规模量产及普及应用。
在氢能方面，东风汽车于 2025 年 1 月正式发布自主研发的 400kW 氢燃料电堆（东风氢芯 400kW 电堆），面向 49 吨重卡，单堆功率突破 400kW，低温冷启动突破零下 40℃，可实现整车百公里氢耗降低 24.5%，超出整车全生命周期需求达 180 万公里。2023 年 4 月，东风公司发布“东风氢舟”氢能主品牌，已布局 70kW、150kW 和 350kW 三大氢动力平台产品，功率覆盖 20kW-350kW。