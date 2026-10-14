东风汽车：对本次中欧经贸磋商取得的积极成果表示完全支持

IT之家 10 月 14 日消息，东风汽车今日发布《东风汽车关于中欧经贸磋商就混动汽车、电动汽车达成共识的声明》。

IT之家附全文如下：

东风汽车关于中欧经贸磋商就混动汽车、电动汽车达成共识的声明

近日，中欧贸易投资磋商机制第二次例会在北京召开，中欧双方就经贸领域多项议题开展平等专业对话，取得一系列务实共识。东风汽车对本次磋商取得的积极成果表示完全支持。

作为深耕全球市场的汽车企业，东风汽车尤为关注本次磋商在汽车领域形成的共识，认为这是产业界期待的积极信号。会上，各方坚持基于事实、非歧视、符合 WTO 规则三大原则，在相互尊重、平等协商前提下达成谅解，充分兼顾中欧汽车产业各自现实诉求。稳定清晰的贸易规则，能保障车企正常开展跨境贸易，为新能源车型在中欧市场的流通创造良好条件。

当前全球经贸形势波动加剧，产业链、供应链面临多重挑战。中欧两大经济体选择以对话方式管控分歧，符合企业全球化经营的现实期盼。欧洲是东风汽车实施全球化战略的重点市场。东风汽车长期坚持开放合作，持续推进新能源、混动技术出海及本地化产业协同。

面向未来，东风汽车将持续完善海外业务合规体系建设，主动把握本次磋商带来的市场机遇，稳妥做好海外经营风险应对。继续秉持开放合作、互利共赢理念，深化与欧洲合作伙伴的务实协作，共同推动中欧汽车产业经贸关系良性发展。