宁德时代回应“投资者对明年行业需求担忧”：2027 年行业需求依旧可期，没有市场预期的那么悲观

IT之家 10 月 21 日消息，据证券时报今日报道，近期部分投资者对明年新能源行业需求有些担心。对此，宁德时代回应称，从公司角度看，2027 年行业需求依旧可以期待。

国内乘用车方面，尽管今年乘用车整体销量有所下降，但可以看到电动化率在快速提升，并且单车带电量有较快提升，所以国内新能源乘用车动力电池的增速依然实现了正增长。国内新能源商用车的电动化率也在快速提升；欧洲的电动化趋势具有连续性，不断有竞争力的新车型推出；其他市场的电动化潜力可能被市场低估。

储能方面，无论是国内还是海外都保持着不错的增速，特别是海外部分市场的储能需求比较旺盛。整体而言，全球动力及储能电池的市场需求可能没有市场预期的那么悲观，仍有不错的增长潜力。