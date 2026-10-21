苹果公布 Apple Music 全新品牌标识，创作灵感来自声音振动、声波实拍

IT之家 10 月 21 日消息，苹果音乐（Apple Music）官方今日宣布推出全新身份标识。

此次设计以“Made by Sound”（由声音塑造）为核心概念，邀请英国音乐制作人 Fred again.. 与 NEST Acoustics 共同参与，将声音振动转化为可视化的图形效果。

据 Wallpaper* 报道，Apple Music 制作团队先创作了一段音乐，再通过换能器将声音转化为物理振动，使浅层矿物油表面产生波纹。团队全程通过摄像机记录液体的运动与折射效果，并将这些影像用于设计 Apple Music 的新视觉形象。

苹果在介绍视频时称，这是一段关于音乐、协作与工艺的创作过程，最终效果完全通过实拍影像捕捉，而非单纯依靠数字特效生成。

此次更新也涉及 Apple Music 的文字标识和音符图形。新文字标识保留苹果标志，并采用苹果自有字体 SF Pro 的定制版本，以更粗的字重和全小写的“music”呈现；重新设计的音符图标则借鉴了声音振动形成的视觉形态。

IT之家注意到，苹果此前已在伦敦 Apple Music Hall 的宣传材料中使用新标识。9to5Mac 10 月 5 日报道称，新标识随后出现在 iOS 27.2 和 macOS 27.2 的测试版本中；苹果音乐应用图标也在后续测试版中出现黑白配色等变化。

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