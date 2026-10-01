799 元雷蛇北海巨妖萌猫版 V3 有线耳机发布：猫耳 RGB 灯效可随直播互动，支持 7.1 环绕声

IT之家 10 月 22 日消息，雷蛇（Razer）今晚正式发布了全新的北海巨妖萌猫版 V3 有线 RGB 游戏耳机，官方售价 799 元，10 月 26 日发货。

该产品面向游戏直播与内容创作者，搭载可交互的猫耳 RGB 灯效、雷蛇 TriForce 40 毫米驱动单元以及 HyperClear 灵晰技术心形指向麦克风，支持即插即用 USB Type-C 连接，兼容 PC 及移动设备。

IT之家从官方获悉，这款耳机配备 1680 万色 Razer Chroma RGB 灯效系统，猫耳与耳罩区域支持灯光自定义。通过 Razer Streamer Companion 应用，灯效可随直播提醒、弹幕及聊天互动实时变化。

此外，这款耳机支持三条板载灯光预设，用户可在展会、漫展及线下聚会等场景中连接移动电源，保持 RGB 灯效持续点亮，并快速切换色彩与特效。

在音频方面，这款耳机采用 40 毫米三频独立驱动单元，官方称其可提供更清晰、细节更丰富的声音分离表现，帮助用户区分游戏内提示音、语音通话及背景音频；耳机同时支持 7.1 环绕声效，提供沉浸式定位音频体验。

麦克风方面，它配备了雷蛇经典的 Razer HyperClear 心形指向麦克风，可优先捕捉使用者语音，同时抑制背景噪音，适用于直播、语音聊天及社区互动场景。