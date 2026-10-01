IBM 2026 财年半年报归母净利润 55.71 亿美元，同比增长 11.58%

IT之家 10 月 22 日消息，IBM今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）半年报（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

2026 财年半年报 营业总收入 ：501.82 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3357.84 亿元人民币），同比增长 4.88%

毛利润 ：285.71 亿美元（现汇率约合 1911.78 亿元人民币），同比增长 4.39%

毛利率 ：56.9%，同比下降 0.3 个百分点

归母净利润 ：55.71 亿美元（现汇率约合 372.77 亿元人民币），同比增长 11.58%

经营现金流 ：117.91 亿美元（现汇率约合 788.97 亿元人民币），同比增长 28.82%

自由现金流 ：77.87 亿美元（现汇率约合 521.05 亿元人民币），同比增长 8.44%

基本每股收益 ：5.92 美元（现汇率约合 39.61 元人民币），同比增长 10.45%

稀释每股收益 ：5.85 美元（现汇率约合 39.14 元人民币），同比增长 11.01%

2026 财年第三财季 营业总收入 ：171.03 亿美元（现汇率约合 1144.42 亿元人民币），同比增长 5%

毛利润 ：97.14 亿美元（现汇率约合 649.99 亿元人民币），同比增长 4%

毛利率 ：56.8%

归母净利润 ：21.9 亿美元（现汇率约合 146.54 亿元人民币），同比增长 26%

经营现金流 ：40.25 亿美元（现汇率约合 269.33 亿元人民币），同比增长 30.64%

自由现金流 ：30.27 亿美元（现汇率约合 202.55 亿元人民币），同比增长 27.56%

基本每股收益 ：2.32 美元（现汇率约合 15.52 元人民币），同比增长 24.06%

稀释每股收益：2.31 美元（现汇率约合 15.46 元人民币），同比增长 26%

AI 解读 本次501.82 亿美元（现汇率约合 3357.84 亿元人民币）营收超出市场预期，IBM九个月营收和利润均实现同比增长，AI业务推进顺利带动整体业绩提速。 公司主营业务与财报亮点 IBM是全球领先的信息技术和咨询公司，主营业务涵盖软件、咨询、基础设施、融资四大板块，当前重点推进Generative AI（GenAI）业务布局。

九个月累计实现营业收入 501.82 亿美元（现汇率约合 3357.84 亿元人民币），同比增长约 5%；净收入达到 55.71 亿美元（现汇率约合 372.77 亿元人民币），持续保持增长；经营活动现金流净额为 117.91 亿美元（现汇率约合 788.97 亿元人民币），同比提升；自由现金流达到 77.87 亿美元（现汇率约合 521.05 亿元人民币），同比增长超过 6 亿美元（现汇率约合 40.15 亿元人民币）。

分板块来看：软件板块营收 226.17 亿美元（现汇率约合 1513.37 亿元人民币），同比增长 8.1%；咨询板块营收 159.34 亿美元（现汇率约合 1066.19 亿元人民币），同比增长 1.5%；基础设施板块营收 108.68 亿美元（现汇率约合 727.21 亿元人民币），同比增长 2.7%；融资板块营收 5.98 亿美元（现汇率约合 40.01 亿元人民币），同比增长 7.3%。 未来展望 公司维持2026财年固定汇率营收增长预期在 4%-5%区间，同时上调全年自由现金流预期，预计全年自由现金流将同比增加超过 10 亿美元（现汇率约合 66.91 亿元人民币），对全年业绩保持乐观。 股息信息 IBM董事会批准季度现金股息为 1.69 美元（现汇率约合 11.31 元人民币） 每股，公司自1916年以来已连续每年派发季度股息，分红稳定性突出。

相关阅读：

风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。