通用汽车安吉星服务将全面升级：引入 AI 助手，还能帮你控车、排障

IT之家 10 月 22 日消息，据外媒 motor1 今天（22 日）凌晨报道，通用汽车将对旗下安吉星车联网服务进行全面升级，引入 AI 助手，让车主能够直接询问车辆信息、通过语音控制部分功能，还能借助 AI 排查车辆故障。

全新的安吉星 AI 助手将在未来几个月通过 OTA 升级率先登陆 2027 款凯迪拉克锐歌（IT之家注：预计为海外市场），随后逐步覆盖凯迪拉克、雪佛兰、别克和 GMC 旗下的更多车型。

通用汽车称，与通常用于导航、播放音乐和回答一般问题的传统语音助手不同，安吉星 AI 助手可以直接获取车辆信息。驾驶员只需用日常语言提问，不必再翻阅车主手册查找答案。

安吉星 AI 助手还能通过语音控制车辆。例如，觉得车内太热时，驾驶员只需说一句“车里有点热了”，系统便会自动调节空调。

此外，驾驶员还可以通过语音打开车内顶灯、电控手套箱，甚至电动车的充电口盖。

电动车车主也可以利用安吉星 AI 助手规划充电。除了询问剩余续航里程能否支持车辆抵达目的地，驾驶员还可以让系统安排沿途的充电站停靠计划。

通用汽车尚未打算让机器人包办所有事情。如果 AI 助手无法解决问题，驾驶员仍可转接安吉星人工顾问寻求帮助。

通用汽车还计划在 2027 年推出新版安吉星手机应用，将旗下车联网服务集中到同一平台。雪佛兰、凯迪拉克、别克和 GMC 车主届时将不再需要各自的独立应用，现有的 OnStar Guardian 应用也将被取代。

新版应用还将支持联网摄像头功能，并提供更灵活的隐私设置，让车主自行管理摄像头、麦克风和位置信息的访问权限。

安吉星升级也是通用汽车整合数字服务计划的一部分。通用汽车希望让安吉星从原本以紧急救援为主的服务平台，发展成能够提供更多车辆管理功能的综合工具。