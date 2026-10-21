通用汽车关闭底特律电池组装厂，因租约到期而非电动化战略调整

IT之家 10 月 21 日消息，通用汽车（GM）发言人向科技博客 TechCrunch 证实，公司将关闭底特律南部的一处电池组装工厂。

布朗斯敦电池组装厂负责为凯迪拉克旗舰电动车型 Celestiq 组装电池包，同时也为雪佛兰科尔维特 E-Ray 生产电驱动单元（也就是车辆的驱动电机）以及电池包，科尔维特 E-Ray 是这款经典跑车的插电混动版本。

这名发言人表示，本次关闭工厂和通用汽车的电动汽车战略无关。原因是该厂房为通用租赁，租约即将到期。

布朗斯敦工厂的员工与相关生产任务将转移至通用汽车其他厂区，但公司并未确认具体接收单位。

和众多车企一样，在《One Big Beautiful Bill Act》生效后，通用汽车的电动化战略遭遇意外挫折。这部去年签署的美国联邦综合性法案取消了电动汽车生产与销售相关补贴。

在此之后，通用汽车减少了对外发布的电动汽车相关表态，但并未放弃全面电动化目标。

通用汽车仍在生产多款电动汽车，包括雪佛兰 Silverado EV 以及限时复产的雪佛兰 Bolt。公司也在持续研发新型电池化学体系，比如富锂锰基电池与钠离子电池，同时还在推进一座耗资 9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 60.24 亿元人民币）的新工厂建设，加快相关技术商业化落地。