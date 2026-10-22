全国首创：浙江移动率先实现全省范围停机状态 110 双向回拨

IT之家 10 月 22 日消息，据“浙江移动智慧政企”公众号 19 日的推文，浙江移动联合公安部门在全国率先实现全省用户停机状态下 110 回拨功能，让欠费不停“生命线”，让紧急求助真正实现双向畅通、万无一失，为群众生命安全再加一道硬核保障。

IT之家从介绍获悉，长期以来，手机欠费停机后虽仍保留拨打 110 等紧急电话的权限，但接警员若需回拨确认警情或引导自救时，因主叫号码处于停机状态，回拨电话往往无法接通，形成“报警人听得见、接警员叫不应”的应急通信断层。

针对这一痛点，浙江移动与公安部门组建专项技术攻关团队，从核心网底层架构入手，为 110 回拨信号开辟专属保障通道。改造后，110 回拨指令在核心网中被赋予最高优先级，可穿透停机状态下的业务限制，实现“免充值通话、毫秒级接续、双向实时畅通”。即便在话务高峰时段，110 回拨通话也能优先抢占网络资源，确保生命热线“一键直达、一次接通”。

为确保机制可靠，双方在全省 11 个地市开展大规模实战回拨测试，模拟欠费停机、网络拥堵、跨区域转接等多种复杂场景，完成多轮全流程演练，测试成功率均达 100%。目前，该功能已实现全省系统性覆盖，浙江移动所有在网用户无需任何操作或申请，停机状态下接听 110 回拨即为默认开通状态。