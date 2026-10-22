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苹果首款折叠 iPhone Duo 运行温度高吗？海外媒体评测汇总

2026/10/22 8:26:33 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 22 日）发布博文，围绕着苹果首款折叠 iPhone Duo 的运行温度，梳理汇总了海外媒体和知名自媒体的评价，不过在散热表现上首批媒体评论存在分歧。

有评测者认为机身仅是“温热”，也有评测者指出，在视频通话、拍摄、游戏或运行高负载应用后，手机会明显升温，甚至出现卡顿。

在散热方面，iPhone Duo 与 iPhone 18 Pro 一样，都采用了定制的均热板设计和 A20 Pro 芯片，但其均热板更薄。苹果在铰链处加入了一根柔性石墨管，用于在两半机身之间传递热量，从而增大了散热表面积。

Apple iPhone Duo, internal back view

iPhone Duo 内部视图

一、《华尔街日报》

《华尔街日报》专栏作者 Joanna Stern 表示，使用 FaceTime 和拍照时手机背面会发热，测试中一度因温度过高而结束通话。测试期间由于 iPhone Duo 太热了，她不得不结束 FaceTime 通话。她说：“是啊，我的手都要被烫伤了，这东西真的太烫了。”

苹果公司告诉她，手机发热是 iPhone Duo 散热设计的正常现象，它能将热量从芯片处散发出去，从而保持性能。不过 Stern 表示：“但对我来说，感觉就是手机真的有点烫”。

二、The Verge

The Verge 指出，iPhone Duo 在长时间使用相机时会发热，尤其是在开启双屏预览等功能时。评测文章中写道：“你会明显感觉到手机温度升高，手机一段时间后，温度高到足以出现明显的卡顿。”该网站还表示，运行第三方应用，特别是视频应用和谷歌应用时，手机发热现象较为明显。

三、PetaPixel

PetaPixel 的评测样机在玩游戏、照片编辑或进行任何需要处理器高负荷运行的操作时都会发热，展开的设备右侧会感觉到热量。

四、Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss 对 iPhone Duo 和 iPhone 18 Pro Max 进行了 20 分钟的压力测试。他发现 iPhone Duo 在合盖折叠状态下，内部容易积聚热量，而且其性能低于 iPhone 18 Pro Max。IT之家附上相关视频如下：

打开盖子后，iPhone Duo 的大尺寸高分辨率显示屏也会影响性能。Mrwhosetheboss 更关注性能，并表示 iPhone Duo 和 iPhone 18 Pro Max 在日常使用中的差异并不“非常”明显。

五、9to5Mac

9to5Mac 指出，iPhone Duo 的运行温度“比 iPhone 18 Pro 略高，但不会影响性能”。

六、Tom's Guide

Tom's Guide 进行了基准散热测试，发现 iPhone Duo 能够将热量均匀地分布在机身各处，但其温度比该网站对比的 Galaxy Z Fold8 高出几度。在 3DMark 压力测试中，iPhone Duo 的稳定性得分为 75.9%，而 iPhone 18 Pro Max 为 79%，Z Fold8 为 72%。

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关键词：iPhone Duo苹果

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