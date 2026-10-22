苹果首款折叠 iPhone Duo 运行温度高吗？海外媒体评测汇总

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 22 日）发布博文，围绕着苹果首款折叠 iPhone Duo 的运行温度，梳理汇总了海外媒体和知名自媒体的评价，不过在散热表现上首批媒体评论存在分歧。

有评测者认为机身仅是“温热”，也有评测者指出，在视频通话、拍摄、游戏或运行高负载应用后，手机会明显升温，甚至出现卡顿。

在散热方面，iPhone Duo 与 iPhone 18 Pro 一样，都采用了定制的均热板设计和 A20 Pro 芯片，但其均热板更薄。苹果在铰链处加入了一根柔性石墨管，用于在两半机身之间传递热量，从而增大了散热表面积。

iPhone Duo 内部视图

一、《华尔街日报》

《华尔街日报》专栏作者 Joanna Stern 表示，使用 FaceTime 和拍照时手机背面会发热，测试中一度因温度过高而结束通话。测试期间由于 iPhone Duo 太热了，她不得不结束 FaceTime 通话。她说：“是啊，我的手都要被烫伤了，这东西真的太烫了。”

苹果公司告诉她，手机发热是 iPhone Duo 散热设计的正常现象，它能将热量从芯片处散发出去，从而保持性能。不过 Stern 表示：“但对我来说，感觉就是手机真的有点烫”。

二、The Verge

The Verge 指出，iPhone Duo 在长时间使用相机时会发热，尤其是在开启双屏预览等功能时。评测文章中写道：“你会明显感觉到手机温度升高，手机一段时间后，温度高到足以出现明显的卡顿。”该网站还表示，运行第三方应用，特别是视频应用和谷歌应用时，手机发热现象较为明显。

三、PetaPixel

PetaPixel 的评测样机在玩游戏、照片编辑或进行任何需要处理器高负荷运行的操作时都会发热，展开的设备右侧会感觉到热量。

四、Mrwhosetheboss

Mrwhosetheboss 对 iPhone Duo 和 iPhone 18 Pro Max 进行了 20 分钟的压力测试。他发现 iPhone Duo 在合盖折叠状态下，内部容易积聚热量，而且其性能低于 iPhone 18 Pro Max。IT之家附上相关视频如下：

打开盖子后，iPhone Duo 的大尺寸高分辨率显示屏也会影响性能。Mrwhosetheboss 更关注性能，并表示 iPhone Duo 和 iPhone 18 Pro Max 在日常使用中的差异并不“非常”明显。

五、9to5Mac

9to5Mac 指出，iPhone Duo 的运行温度“比 iPhone 18 Pro 略高，但不会影响性能”。

六、Tom's Guide

Tom's Guide 进行了基准散热测试，发现 iPhone Duo 能够将热量均匀地分布在机身各处，但其温度比该网站对比的 Galaxy Z Fold8 高出几度。在 3DMark 压力测试中，iPhone Duo 的稳定性得分为 75.9%，而 iPhone 18 Pro Max 为 79%，Z Fold8 为 72%。