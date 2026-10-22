特斯拉：将在今年年底前向客户销售 Cybercab 无人驾驶出租车

IT之家 10 月 22 日消息，特斯拉表示，将在今年年底前开始向客户销售其无人驾驶出租车 Cybercab。这款金色双人自动驾驶车辆没有方向盘和其他传统操控装置，目前美国联邦监管机构正在调查其是否符合车辆安全标准。

IT之家注意到，在公司第三季度财报电话会议上，特斯拉工程副总裁拉尔斯 · 莫拉维（Lars Moravy）称，当前生产的 Cybercab 全部供给特斯拉自身的自动驾驶出租车车队。随着车队规模扩大，公司将“主要向客户交付完整设计的自动驾驶车辆”，他同时表示会从小批量起步。

莫拉维补充说，随着特斯拉逐步掌握自动驾驶车辆的交付、私人持有以及车队运营经验，后续会扩大生产规模。

特斯拉上个月在奥斯汀举办的 Cybercab 发布活动上，首次提出向第三方出售这款自动驾驶车的想法，还上线了自动驾驶出租车意向登记表。但当时并不清楚特斯拉是否会落地该计划，以及具体如何实施。

特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）多年来一直设想打造一支庞大的低成本自动驾驶出租车车队，不过直到不久前，相关规划的核心思路还是通过软件升级，把用户私有的特斯拉车辆改造为自动驾驶出租车。

该方案至今未能落地，而马斯克在周三的表态体现出他思路上的转变。

现在特斯拉车主可以订阅“FSD（监督版）”，这是一套高级驾驶辅助系统，能够自动完成多项驾驶操作，但仍需要驾驶员随时接管车辆。特斯拉持续为这套系统推送软件更新以提升性能，不过仍然要求人类驾驶员保持专注、随时准备接手控制。

马斯克周三称，无监督版本的 FSD 系统将于第二季度某个时间向用户推送。这对特斯拉车主而言又是一次延期，很多人数年前就购买或订阅了这套软件。

如果这两个时间节点都能兑现，意味着第三方车队客户可以先买到自动驾驶版 Cybercab，并且用它运营自动驾驶出租车业务，早于特斯拉车主在自己的私家车上面获得同等自动驾驶能力。

马斯克在电话会议上表示：“Cybercab 主要会作为一种出行服务产品推出，而我们其他车型更适合个人购买，比如 Model 3、Model Y，还有敞篷跑车 Roadster。但绝大多数 Cybercab 本质上归特斯拉所有，以出行服务的形式投入运营。”

至少有一项阻碍因素可能打乱特斯拉的 Cybercab 车队计划。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）上月宣布，就在这款车辆开始在奥斯汀公共道路上路运行数小时后，该局就启动了针对它的调查。

《联邦机动车安全标准》要求车辆配备制动踏板等手动操控装置，以及后视镜、侧视镜等部件。车企传统上自行认证车辆是否符合这套标准，特斯拉也采取了同样方式。

现行法规并不适配没有手动操控装置的车辆，不过美国交通部近期提出提案，计划取消专为自动驾驶设计车辆的这类硬性要求。在此期间，美国国家公路交通安全管理局表示，将调查 Cybercab，“核查特斯拉认证这款车型所依据的流程与技术数据以及相关问题”。

本次调查的结果，将会决定特斯拉或是其他主体能否合法运营 Cybercab。