Hey OnStar 登场：通用汽车推出 OnStar AI，能看懂车辆、听懂车主表述

IT之家 10 月 22 日消息，通用汽车（GM）昨日（10 月 21 日）发布博文，宣布升级 OnStar（国内称安吉星），打造成为面向智能驾驶时代的“互联智能平台”，并推出全新的 OnStar AI 助手。这一原生 AI 助手将率先通过 OTA 升级搭载于 2027 款凯迪拉克 Lyriq，随后逐步扩展至更多通用品牌车型。

与过去主要承担紧急救援、道路救援和人工客服的呼叫中心不同，新版 OnStar 将转型为“联网智能平台”。用户可通过“Hey OnStar”语音唤醒助手，询问车辆警报含义、检查发动机提示、电动车续航是否足够抵达下一充电站等问题；AI 还能结合实时车辆数据、用户授权的上下文信息和通用汽车的车辆知识库，提供更个性化的建议。

IT之家附上相关介绍视频如下：

在具体功能上，该助手可解释车辆警告和异常提示音，支持通过语音控制空调等部分车载功能，并计划结合天气、路况、路线信息及用户数字日历，主动提供出行建议。

当问题需要人工介入后，系统仍可转接 OnStar 顾问；通用汽车强调，涉及气囊触发等紧急情况时，人工客服仍将负责联系救援机构。

通用汽车还计划于 2027 年推出统一的 OnStar 手机应用，与车载软件深度同步，并取代现有 OnStar Guardian 及别克、凯迪拉克、雪佛兰、GMC 等品牌独立应用。

OnStar 目前在 22 个市场拥有超过 1,200 万订阅用户，北美顾问每年处理超过 2,000 万通来电；通用希望借助 AI，让这一传统安全服务从“事后响应”走向“预测与主动服务”。