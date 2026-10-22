拳头游戏虚拟女团 K/DA 回归，《FIRESTARTER》（燃）迷你专辑上线

IT之家 10 月 22 日消息，拳头游戏今日官宣，旗下虚拟女团 K/DA 以更加大胆、耀眼的姿态回归。

来自英雄联盟 IP 宇宙的虚拟流行天团此次携内含 4 首歌曲的全新 EP 迷你专辑《FIRESTARTER》（燃）（拳头游戏 / Virgin Music Group）回归，阿狸（主唱）、阿卡丽（说唱）、伊芙琳（主唱）和卡莎（主唱兼领舞 / 编舞）开启色彩鲜明的新纪元。

合作艺人包括再度为阿狸和阿卡丽献声的 i-dle 成员 MIYEON 与 SOYEON，以及分别为伊芙琳和卡莎献声的 Sophie Powers 与 Mimi Webb。

IT之家注：K/DA 将《英雄联盟》四位人气英雄带出游戏世界，让阿狸、阿卡丽、伊芙琳和卡莎成为拥有各自身份、风格与创作声音的艺人。组合的名称取自游戏中玩家“击杀、死亡、助攻”（Kills / Deaths / Assists）的英文缩写。

这张 EP 收录《FIRESTARTER》、《WATCH ME》、《NEVER GOING BACK》以及与 DJ 娑娜合作的《GIRLS》。娑娜是英雄联盟最早推出的虚拟艺人之一，作为游戏中的标志性英雄，她被重新演绎为电子舞曲 DJ 兼音乐制作人。这是 DJ 娑娜自 2015 年以来首次回归，此前她曾与 The Crystal Method、Dada Life、Pretty Lights 等电子音乐人展开合作。

凭借登顶音乐榜单的出道单曲《POP / STARS》与《ALL OUT》EP 等作品，该组合累计获得超 27 亿次全球流媒体播放量和超 18 亿次视频观看，《POP / STARS》更获得了美国唱片业协会（RIAA）颁发的音乐销量白金认证。

K/DA 将与虚拟嘻哈音乐组合真实伤害等，共同登上英雄联盟最大规模的舞台 —— 在纽约巴克莱中心举行的万事达卡 2026 全球总决赛开幕式。

《FIRESTARTER》EP 现已在各大主流流媒体平台上线，并同步开启同名实体 EP 预售，包括多款限量版 CD 与黑胶唱片。

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