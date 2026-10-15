金砖三代：索尼意外泄露旗舰级音乐播放器新品 WM1ZM3、WM1AM3

IT之家 10 月 15 日消息，消息源 The Walkman Blog 今日发文，索尼挪威突然发布一份新闻稿，导致即将推出的旗舰级音乐播放器新品 WM1ZM3、WM1AM3 提前曝光。不过很快，索尼便删除了这些内容。

据介绍，NW-WM1ZM3 和 NW-WM1AM3 专为音乐发烧友打造，采用多种高端组件，力求卓越音质。前者（金砖三代）采用精密加工、镀金处理的无氧铜机身，纯度达到 99.99%（4N）。内部配备专用低电阻镀金螺丝，旨在提供稳定接地连接，并沿用 DMP-Z1 的金宝线材，进一步降低音频噪声。

同时，两款播放器在电源架构上升级重大，配备两个大型固定式高分子电容，结合手工焊接无氧铜引线，提供更纯净的电源。LC 滤波器采用尺寸更大、纯度更高的 4N 铜线圈，扁平线材能够降低电阻和失真，提升音乐清晰度和细节。

这两款播放器均搭载索尼 Walkman S-Master HX 数字放大器，带来细节丰富的声音，原生兼容 DSD 格式，支持平衡输出。并具备索尼 DSD 重制引擎，可将 PCM 音频重新采样为 11.2MHz DSD 音频。

此外，两款产品均配备 5.5 英寸显示屏，播放 128kbps MP3 时，续航最长可达 35 小时。使用流媒体情况下，续航最长 31 小时。The Walkman Blog 表示，这两款旗舰新品预计 11 月上市，黑砖约为 34.5 万日元（IT之家注：现汇率约合 14,608 元人民币）；金砖约 65 万日元（现汇率约合 27,523 元人民币）。