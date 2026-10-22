路透社：特斯拉 AI 转型承压，2026 全年支出目标降幅约 20%

IT之家 10 月 22 日消息，路透社昨日（10 月 21 日）发布博文，报道称基于特斯拉第 3 季度财报数据，公司资本支出为 47.3 亿美元（IT之家注：现汇率约合 316.41 亿元人民币），虽较去年同期增长逾一倍，却远低于市场预期的约 77 亿至 79.5 亿美元（现汇率约合 515.08 亿至 531.8 亿元人民币）。

财报数据显示，特斯拉第三季度资本支出为 47.3 亿美元（现汇率约合 316.41 亿元人民币），较去年同期翻倍以上，但较第二季度减少约 10 亿美元（现汇率约合 66.89 亿元人民币），也明显低于彭博汇编的分析师平均预期 79.5 亿美元（现汇率约合 531.8 亿元人民币）。

特斯拉同时下调 2026 年全年资本支出目标，从逾 250 亿美元下调至约 200 亿美元（现汇率约合 1,337.87 亿元人民币），降幅约为 20%。尽管支出放缓，特斯拉第三季度仍实现约 15.3 亿美元（现汇率约合 102.35 亿元人民币）自由现金流，明显好于市场原本预期的负值。

路透社认为特斯拉已释放“少花钱”的信号，虽然能改善短期现金流，但也让外界担忧特斯拉的转型投入节奏。马斯克此前希望特斯拉不再只是一家电动车制造商，转向人工智能、自动驾驶、人形机器人 Optimus 和芯片制造等更高增长、更高投入的领域。相关投资包括 Optimus 产线、AI 算力、Cybercab 量产以及与 SpaceX 合作的 Terafab 芯片工厂。

而转型 AI 和机器人高度依赖大规模、持续性的资本投入。资本支出低于预期虽然有利于财务表现，但若意味着项目延期、产能爬坡放缓或技术攻关滞后，市场对特斯拉未来估值核心的信心就可能受到冲击。

马斯克在电话会上承认，Optimus 仍面临供应链、训练数据和机械手设计等挑战，预计相关问题可能要到 2027 年底才能解决，随后还需约一年才能向客户交付。

IT之家查询特斯拉股价信息，10 月 21 日收盘价格为 386.47 美元（现汇率约合 2,585 元人民币），当前市值为 1.53 万亿美元（现汇率约合 10.23 万亿元人民币）；盘后价格为 373.71 美元（现汇率约合 2,500 元人民币）。

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