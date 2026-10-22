特斯拉 2026 财年第三财季归母净利润 7.87 亿美元，同比下降 43%

IT之家 10 月 22 日消息，特斯拉今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：280.04 亿美元，同比基本持平

毛利润 ：54.94 亿美元，同比增长 8.7%

毛利率 ：19.6%，同比增长 1.6 个百分点

归母净利润 ：7.87 亿美元，同比下降 43%

经营现金流 ：62.63 亿美元

自由现金流 ：15.3 亿美元

稀释每股收益：0.22 美元，同比下降 44%

AI 解读 特斯拉 2026 财年第三季度财报超市场预期，核心营收、利润、现金流均表现稳健 公司主营业务与财报亮点 特斯拉是全球领先的新能源汽车与清洁能源企业，主营电动汽车生产销售、能源存储与光伏发电、自动驾驶软件服务等业务。2026Q3 核心亮点： 总营收达到 280.04 亿美元，同比基本持平

毛利润为 54.94 亿美元，毛利率达到 19.6%，同比毛利率有所提升

归属于普通股股东的净利润为 7.87 亿美元，同比下降约 43%；营业利润同比下降 56%，营业利润率从 5.8% 降至 2.6%。

稀释每股收益为 0.22 美元

经营活动现金流净额为 62.26 亿美元，自由现金流为 15.3 亿美元，现金流健康

交付量创季度历史新高，完成第 1000 万辆整车交付，柏林超级工厂产量创记录，Cybercab 正式在奥斯汀投入 Robotaxi 运营，FSD 已经在 9 个欧洲国家获批，德州超级工厂能源存储项目开始投产 未来展望 特斯拉表示将继续聚焦工厂产能最大化，保持资产负债表稳健，维持充足流动性支撑长期产能扩张与垂直整合；持续推进产品研发降低制造成本，加速自动驾驶软件、能源业务、机器人业务的盈利落地，持续优化现有产能，建设新生产设施，目前特斯拉 Semi 已经在内华达工厂投产，Optimus 已经在弗里蒙特工厂开始生产，AI 计算、电池材料、半导体制造等基础设施项目正在按计划推进。

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