特斯拉开始在弗里蒙特工厂生产 Optimus 人形机器人，马斯克称达周产 2 万台仍需约一年甚至更久

IT之家 10 月 22 日消息，特斯拉 2026 年第三季度财报显示，公司已经在弗里蒙特工厂的一条大批量产产线上启动擎天柱（Optimus）人形机器人的生产。不过首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，这条产线还需要大约一年甚至更久，才能达到每周 2 万台机器人的目标产能。

特斯拉在 2026 年第三季度业务更新报告中称，弗里蒙特产线下线的这批机器人，是首批达到量产标准的擎天柱，当前生产流程已经可以支撑商业化产品制造。

特斯拉仅用 46 天就拆除了弗里蒙特工厂原来用于生产 Model S 和 Model X 的产线，为擎天柱的生产腾出场地。

就在近期，马斯克承认擎天柱项目仍面临不少难题，包括机械手的技术难点，以及中国稀土磁铁供应方面的限制。

马斯克在周三的财报电话会议中说，特斯拉已经“在弗里蒙特的大批量产线上开启了我所说的早期生产阶段”，并且“这条百万台级产线的绝大部分设备”已经到位。

“我预计我们至少需要一年，或许还要稍久一点，才能实现每周 2 万台的年化产能。”马斯克表示。他提到，大约有一万项细节需要全部调试到位。由于擎天柱属于“颠覆性的全新产品”，产能爬坡的初期阶段进展缓慢且波折不断。

IT之家注意到，马斯克还介绍，特斯拉计划将特斯拉 AI5 芯片集成到擎天柱机器人上，如果一切顺利，相关工作预计在明年 4 月完成。这款芯片的算力远超 AI4，特斯拉针对擎天柱的使用场景缩减了 AI5 的内存配置。

马斯克预计，特斯拉大约能在 2027 年底解决这款机器人剩余的设计、可靠性与使用寿命问题，届时才会对外供应擎天柱。他称，机器人早期的应用场景集中在工业领域，主要用于需要全天候执行的高危、重复性作业。

马斯克表示，在此之前，特斯拉准备发布一段视频，展示擎天柱完成非预先编程设定的任务，相关视频大概还要一两个月才能推出。

“我仍然坚信，擎天柱会成为全球规模最大的产品。”马斯克说道。随着弗里蒙特工厂投产，以及得克萨斯州的第二座擎天柱工厂在建，特斯拉接下来要面对的挑战，是证明自己能够大规模生产稳定可靠的人形机器人。