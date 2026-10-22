马斯克：特斯拉正显著扩产，FSD 是拉动汽车需求的最大驱动力

IT之家 10 月 22 日消息，特斯拉 CEO 马斯克在北京时间今天（22 日）的特斯拉财报电话会上披露，特斯拉汽车产品的市场需求正在快速增长，需求规模已经大幅超出产能。

马斯克表示，特斯拉“毫无疑问”会提升产量，目前正显著扩产。而拉动需求的最大驱动力，就是 FSD 完全自动驾驶系统。“目前，市面上没有任何在售车型能够在 FSD 层面和我们竞争。”

IT之家从财报电话会议获悉，特斯拉正尽可能多地生产并交付车辆，同时全力推动 FSD 在更多市场获得审批。

马斯克透露，目前 FSD 已在欧洲多国获得许可，希望能够拿到欧盟全域的审批。他也坦言，这一目标“很难预判”，几个月内落地也有可能，但拖到明年一季度也不令人意外。“审批进度不由我们掌控，但我们预计，FSD 终将拿到欧洲全境以及其他各国的许可。”

马斯克坚信，人形机器人整个赛道都将成为全球最大的产业，未来地球上人形机器人的数量甚至会超过人类。他还预计，到明年年末，机器人 AI、机电设计、可靠性以及使用寿命等一系列问题有望得到解决，“到那个时间点，我们才可以对外向特斯拉以外的企业交付 Optimus。”