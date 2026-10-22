SpaceX 与特斯拉若合并，马斯克财富有望增加 1100 亿美元

IT之家 10 月 22 日消息，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在昨日 SpaceX 财报电话会议上引发舆论关注，他证实 SpaceX 与特斯拉公司已各自成立特别委员会，研究两家企业合并的可能性。

马斯克表示：“我们差不多正处在超级智能奇点阶段，双方合作能收获巨大价值。”

如果合并落地，马斯克本人也可能获得可观收益。彭博亿万富豪指数测算，若合并交易达成，特斯拉部分股份的归属期限将会提前，可为马斯克的财富增加逾 1,100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 7,360.45 亿元人民币），这批股份原本要到 2028 年才完成归属。同时，根据交易中特斯拉的估值，他 2025 年的薪酬方案还能解锁更多价值数十亿美元的权益，而无需达成原本要求的经营目标才能拿到这笔报酬。

受合并谈判消息以及 SpaceX 亮眼的季度财报推动，两家公司股价上涨，马斯克的个人财富在周三暴涨超 600 亿美元（现汇率约合 4,014.79 亿元人民币）。

宏大目标

现年 55 岁的马斯克去年在特斯拉拿到了一份创纪录薪酬方案，如果全部兑现，价值接近 1 万亿美元（现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。这份为期十年的方案设定了极具挑战性的业绩目标，包括交付 100 万台擎天柱机器人、投放 100 万台自动驾驶出租车投入商业运营、整车年销量达到 2000 万辆。

配套目标还包括市值区间，目标设定在 2 万亿至 8.5 万亿美元（现汇率约合 13.38 万亿至 56.88 万亿元人民币）之间。目前所有经营指标与市值目标均未完成。

和大多数高管薪酬计划一样，马斯克的这份方案设有控制权变更条款。如果合并后，特斯拉原有股东在存续主体或母公司中拥有的投票权不足 50%，该条款就会被触发。目前 SpaceX 估值大约比特斯拉高出三分之一，因此该结果存在可能性，但最终取决于交易架构。

一旦条款触发，原定的经营考核目标将不再生效，马斯克的报酬将按照交易中特斯拉的市值核算。

这意味着，若合并交易中将特斯拉估值定为 2 万亿美元（现汇率约合 13.38 万亿元人民币），也就是首个市值目标线，马斯克就能解锁净值超 60 亿美元（现汇率约合 401.48 亿元人民币）的股份。特斯拉当前市值约 1.5 万亿美元（现汇率约合 10.04 万亿元人民币）。

乔治城大学麦克多诺商学院会计学副教授杰森 · 施洛策（Jason Schloetzer）表示：“控制权变更条款在技术层面是否触发，取决于交易如何设计。但双方股东应当意识到，马斯克的激励诉求会倾向于推高交易的名义估值，股东需要关注特别委员会会如何应对这一点。”

按照现有方案，马斯克拿到奖励股份后五年内不得出售，但控制权变更事件也存在例外情形。

股份加速归属

马斯克更大的收益可能来自其 2018 年特斯拉薪酬奖励的股份加速归属。

马斯克最初这份“登月级”薪酬方案授予他约 3.04 亿份期权，需要特斯拉达成相应市值和经营目标，而这些目标当时都已完成。今年早些时候，马斯克与董事会协商敲定了执行方案，允许他以净额结算期权，降低行权缴税所需的现金压力。作为交换，他最终获得的约 2.86 亿股股份要等到 2028 年 1 月才完成归属，以此激励他继续留在公司。

但一旦发生控制权变更，这批股份将立刻完成归属。

除此之外，股份归属后还有五年锁定期。不过协议写明，控制权变更事件存在例外，马斯克也有望提前出售。

这批股份当前价值超过 1,100 亿美元（现汇率约合 7,360.45 亿元人民币），由于尚未归属，彭博富豪指数在计算马斯克当前净资产时并未计入这部分资产。

SpaceX 薪酬安排

马斯克在 SpaceX 还有两套薪酬方案，受本次交易影响的可能性相对较低。

这家火箭与人工智能企业授予他最高 13 亿股限制性股份，兑现条件包含市值目标，以及和火星人类聚居地、规划中的太空数据中心算力相关的运营指标。

董事会可以根据并购情况调整市值考核目标，此前 SpaceX 收购马斯克旗下 AI 初创企业 xAI 后，董事会就做过相应调整。这说明，如果和特斯拉合并，董事会很可能再次调整目标，避免这笔交易人为降低考核难度。

但考虑到马斯克大部分特斯拉薪酬权益可能失效，且没有和特斯拉传统业务绑定的明确考核目标，SpaceX 董事会或将面临压力，需要为这位创始人设计新的薪酬方案。

施洛策称：“从两家公司过往发放巨额股权奖励的历史来看，这件事几乎是必然。合并后的公司董事会将再次面对一个熟悉的理由：需要授予新的股权奖励，留住马斯克，让他持续投入工作。”