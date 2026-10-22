Epic Games 胜诉，澳大利亚法院裁定苹果必须开放 iPhone 侧载与第三方支付

IT之家 10 月 22 日消息，经过与 Epic Games 长达数年的反垄断诉讼，澳大利亚联邦法官裁定，苹果必须对 App Store 规则做出大范围调整。苹果已确认计划提起上诉。

Epic 在澳大利亚取得重大胜利

联邦法官今日发布了一份长达 235 页的判决书，裁定自 2027 年 3 月 1 日起，苹果必须允许持有澳大利亚区 Apple 账号的 iPhone 用户，从第三方应用商店和网站安装应用。苹果可在 2 月 15 日前申请延期至 2027 年 5 月 3 日，延期申请需要法院批准。

本次判令源于去年的一项判决：Epic Games 发起诉讼，和它在美国与苹果旷日持久的官司类似，法院认定苹果限制其他应用分发渠道与支付方式，违反了澳大利亚竞争法。

乔纳森 · 比奇（Jonathan Beach）法官在判决书中表示，苹果在 iOS 应用分发服务市场、iOS 应用内支付方案市场拥有“强大市场支配地位”，并且利用开发者协议和 App Store 准则限制市场竞争。

法官点名的违规行为包括：

阻止用户在 App Store 之外下载、安装应用

禁止开发者通过其他渠道分发应用

强制开发者使用苹果应用内支付系统

禁止在应用内跳转至其他支付方式链接

要求开发者，用户在外部渠道购买的内容，也必须在苹果应用内购买体系中提供

不允许开发者直接处理退款

判决书还提及 2020 年苹果针对 Epic Games 采取的一系列举措，包括拒绝启用 Epic 直接支付方案、将《堡垒之夜》下架，以及后续封禁 Epic 开发者账号。

比奇法官认为，下架游戏与封禁账号这两项行为，是苹果执行限制性条款的“典型案例”，违反《2010 年澳大利亚竞争与消费者法》第 46 条。该条款禁止拥有强大市场势力的企业实施以大幅削弱市场竞争为目的，或会 / 可能大幅削弱市场竞争的行为。

据此，比奇法官下达多项范围广泛的强制令，核心要求包括：

允许第三方应用商店与侧载：澳大利亚 iPhone 用户可直接从网站、第三方应用市场下载安装 App。

开放替代支付方式：开发者可选用苹果以外的支付系统，哪怕是上架在 App Store 内的应用也适用。

允许外部支付链接：开发者可以在应用内引导用户跳转至其他支付渠道。

开放开发者工具：向第三方分发渠道提供配套 API 与开发工具，条款待遇基本等同于 App Store 内开发者。

限制费用与壁垒：不得对使用其他分发渠道收取费用，限制外部支付相关收费；允许开发者在苹果支付体系之外设置更低定价。

重新上架 Epic 应用：在符合开发者规则的前提下，允许《堡垒之夜》以及 Epic 其他合规应用重返澳大利亚区 App Store。（重点：这条判令不受 2027 年 3 月期限约束，立即生效；苹果在收到 Epic 书面申请后就必须执行）

判决同时规范了 App Store 其他政策：限制苹果远程卸载 App Store 外安装的应用，并对公证机制作出相关要求。

IT之家注意到，法院还禁止苹果两项做法：不得要求开发者上报通过第三方支付渠道完成的交易；也不能强制开发者在使用自选支付方式的同时，并行提供苹果支付。这两项要求是苹果目前在巴西、日本等地区推行的规则。

在这份判决里，苹果胜诉的内容相对有限。比奇法官驳回了 Epic 希望将禁令全球适用的请求；允许苹果继续对 App Store 外分发的 App 执行安全扫描与公证要求。另外，虽然 iOS 必须支持第三方应用市场，但不强制苹果在自家 App Store 上架这些第三方商店，这一点在去年的判决中就已经明确。

最后，法院判令苹果承担 Epic 在原审阶段 85% 的诉讼费；后续救济程序相关费用暂不做判定，留待后续裁决。

Epic 对本次判决表态：“《堡垒之夜》明天就将重返澳大利亚 App Store”，并盛赞这一结果，称“对于全球开发者、以及即将受益于开放移动应用生态的澳大利亚 iOS 用户来说，这是重大利好。”

苹果向路透社发表声明：“我们将申请暂停执行判决并提起上诉，希望得到一个尊重知识产权、保护消费者与开发者所期待的 App Store 安全可靠体验的裁决。”