三星下放跨平台文件传输：Galaxy A56/A57 手机可向苹果 iPhone 18 Pro 等直接传文件

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 Android Police 昨日（10 月 21 日）发布博文，报道称三星下放“快速分享”（Quick Share）跨平台分享功能，Galaxy A56 和 Galaxy A57 两款手机升级 One UI 9 后，不再需要第三方传输应用，可以直接向 iPhone 18 Pro 系列等 iPhone、iPad 或 Mac 发送照片、文档等文件。
三星于 2026 年 3 月开始在 Galaxy S26 等旗舰机型上，通过升级“快速分享”，兼容支持苹果的“隔空投送”（AirDrop）协议。用户只需在安卓端的“快速分享”设置和苹果设备的“隔空投送”中开启可被发现状态，确认配对与传输提示后，即可开始传输。
Galaxy A56 和 Galaxy A57 手机升级到 One UI 9 系统后，在“快速分享”设置中会出现一个新的“与 Apple 设备共享”选项，支持手机与 iPhone、iPad 和 Mac 共享文件。
在适配机型方面，IT之家援引博文介绍，以下机型支持跨平台文件传输：
Samsung Galaxy S26, S26+, S26 Ultra
Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra
Samsung Galaxy Z Flip 7, Z Fold 7
Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6
Samsung Galaxy A56, A57