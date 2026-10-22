Omdia 称宽屏折叠手机成新风口，2026 预计占总折叠面板出货的 44%

IT之家 10 月 22 日消息，市场调查机构 Omdia 昨日（10 月 21 日）发布研究报告，称随着三星、苹果相继推出采用更宽屏幕比例的“书本型”折叠屏手机，2026 年全球可折叠智能手机 AMOLED 显示屏出货量有望达到 2900 万片，同比增长 44%。

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形态方面，该机构指出，新一代折叠屏手机正在摆脱传统“10:9 内屏 +21:9 外屏”的设计，转向 4:3、14:10 等更接近平板电脑的宽屏比例。

这类屏幕在多任务处理、网页浏览、社交媒体、视频观看及移动办公等场景下体验更佳，被认为有助于解决折叠屏手机“展开后仍不够实用”的痛点。

Omdia 预计，2026 年宽屏折叠屏手机所用显示屏将占可折叠面板总出货量的 44%；到 2027 年，随着更多中国厂商加入，这一比例有望突破 60%。分析师 Brian Huh 表示，市场对这一新形态反应积极，说明宽屏折叠屏已初步获得消费者认可。

供应链方面，三星显示预计将凭借独家供应三星 Galaxy Fold8 与苹果 iPhone Duo 的 AMOLED 屏幕，在 2026 年进一步扩大领先优势，市场份额或升至 66%。

对普通用户而言，这一趋势意味着未来的折叠屏手机可能更像“能放进口袋的平板”：屏幕更大、分屏办公更方便，同时外屏与内屏的比例衔接也可能更自然。

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