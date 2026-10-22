消息称《鬼灭之刃：无限城篇第二章》动画电影 2027 年 9 月上映

IT之家 10 月 22 日消息，Polygon 昨日（10 月 21 日）发布博文，报道称《鬼灭之刃：无限城篇第二章》动画电影可能会在 2027 年 9 月 15 日发行上映。

电影信息网站 The-Numbers.com 近期收录了一部未命名动画电影，由索尼影业与 Crunchyroll 联合发行，定档于 2027 年 9 月 15 日。IT之家附上相关截图如下：

由于索尼及 Crunchyroll 持有《鬼灭之刃》系列的全球发行与流媒体权利，且索尼旗下 Aniplex 也参与该系列制作委员会，不少粉丝推测该神秘电影就是《鬼灭之刃：无限城篇第二章》。

另一个候选者是已宣布将于 2027 年夏季上映的《海贼王剧场版：神之谷》。但该系列由东映动画制作，而上述未命名影片的资料并未提及东映；索尼 / Crunchyroll 虽负责《海贼王》电影在北美的发行，却不负责列表中提到的法国市场发行。

《鬼灭之刃剧场版：无限城第一章》作为三部曲首部，全球票房已达 7.93 亿美元（IT之家注：现汇率约合 53.05 亿元人民币），成为影史票房最高的动画电影之一，因此续集的上映时间自然备受关注。

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