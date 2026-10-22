总台菁彩声车载测试序列发布，可在车上感受沉浸式三维环绕音效

IT之家 10 月 22 日消息，据央视新闻报道，以“菁彩无界 智启全球”为主题的 2026 UWA SUMMIT（世界超高清视频产业联盟产业发展大会）于 10 月 21 日在广东深圳举行。

大会旨在聚合超高清全产业链资源，深化跨行业协同合作，加速超高清视音频技术创新与商业化落地，构建具备国际竞争力的产业生态。

聚焦 AI 赋能超高清视音频产业，大会集中发布标准、技术等成果超 20 项。其中，中央广播电视总台国家重点实验室项目菁彩声车载测试序列正式发布，并登陆总台云听客户端。

作为专门面向汽车座舱环境打造的 Audio Vivid 标准音频序列，该套素材分为功能测试、欣赏体验两大组别，覆盖声道校准、声像定位、人声、器乐、交响乐、流行音乐、环境音效等多类内容，既可供车企、研发人员对车载菁彩声系统开展标准化测试，也面向广大车主提供沉浸式音源，打开云听，就能在车上感受沉浸式三维环绕音效。该技术补齐了菁彩声车载场景标准内容短板，助力行业统一评测标尺，加速菁彩声在智能网联汽车产业的规模化应用落地。

IT之家从报道获悉，世界超高清视频产业联盟自 2022 年 1 月成立以来，累计发布标准 100 项，其中国家标准 6 项，国际标准 6 项，包括菁彩视听制作、传输和应用。联盟会员单位已超过 500 家，覆盖 30 个国家和地区，其中海外企业 69 家。

采用菁彩视听技术的产品覆盖面越来越广，家庭场景机顶盒发货超 3500 万台，车载场景装车量突破 350 万台；主流平台上线超 30 万小时菁彩视听内容、800 万首菁彩声歌曲和乐曲、1000 余部有声剧。

下一步，联盟要持续推进 ITU、IEC、DVB、SMPTE 等国际组织和内容制播机构、设备企业的合作，支持联盟会员走向国际市场，让菁彩视听技术惠及世界。