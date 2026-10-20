特斯拉本土化再进一步：车机系统将接入支付宝车载助手，告别手机停车缴费

IT之家 10 月 20 日消息，据界面新闻，特斯拉与支付宝已正式签署车载助手项目合作协议，特斯拉中国车机系统计划上线支付宝车载助手智慧停车服务。

后续，特斯拉车主通过 OTA 软件升级后，可在车机屏幕上完成停车费的快捷支付，无需再掏出手机扫码或在小程序内手动操作。特斯拉方面表示，更多车载生活场景的便利化功能正在开发之中。

值得一提的是，“支付宝车载助手”并非为特斯拉单独定制的功能。这一生态此前已与理想、比亚迪、小鹏、蔚来、吉利、东风等多家车企展开合作，累计覆盖 16 个品牌、66 个车型，上路车辆规模超过 1000 万辆。其面向车机的核心能力，是把支付宝的支付、车主服务和本地生活入口以车载应用形态嵌入车机系统，而非简单地把手机端支付宝投屏到中控屏上。

从特斯拉中国车机生态的演进脉络看，此次合作是其在第三方服务接入上继续放开的又一步。IT之家此前报道，2026 年 7 月，特斯拉中国向 Model 3/Y/S/X 全系分批推送车机版本，首次集成字节跳动豆包大模型，承担导航、空调、媒体及闲聊陪伴等语音交互功能。

更早之前，特斯拉车机已支持微信小程序，将部分手机端轻应用的使用场景延伸至车内。特斯拉中国车机此前的应用生态相对封闭，第三方服务的深度接入规模有限，此次合作将其开放范围从内容与语音进一步扩展到了交易类场景。