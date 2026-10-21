小米米家车载吸尘器便携版开启众筹：20000Pa 大吸力，众筹价 189 元

IT之家 10 月 21 日消息，小米米家车载吸尘器便携版今日开启众筹，众筹价 189 元，建议零售价为 269 元。作为一款主打“强劲吸净、折叠随行”的车载清洁新品，该产品凭借 20000Pa 大吸力、轻巧折叠机身与丰富配件，瞄准车内及日常多场景清洁需求。

IT之家注意到，米家车载吸尘器便携版搭载转速高达 15000 转 / 分钟的 35mm 高速无刷电机，在纤巧机身内迸发澎湃动力，可提供 20000Pa 大吸力。

新品采用机身折叠设计，整机重量仅 446g，单手可轻松握持，减轻长时间清洁的手部负担；折叠后体积更加紧凑，日常收纳不占空间。机身展开后呈现纤长形态，握持顺手，清理车内座椅底部、后备箱等低处积尘区域无需弯腰，轻吸即净。

产品内置 3 节 2500mAh 大容量锂电池，满电状态下节能挡续航可达 40 分钟，切换强力挡后可持续工作 16 分钟。

该机配备丰富配件，使用场景大幅拓展：缝隙吸头可深入座椅缝隙、门侧储物格等狭窄位置；软毛刷适用于清理车内中控台、仪表盘、空调出风口及电脑键盘等；吹气嘴可清理车内杯托、狭小孔隙或吹走落叶灰尘；宽吸头自带静电贴，提升大面积区域清洁效率；游泳圈气嘴则可为游泳圈等充气用品快速充气，实现“可吸可吹”一机多用。

产品内置尘气分离系统，通过离心力分离灰尘与空气，减少滤网堵塞，让吸力持久稳定；旋风组件支持一体旋转抽出，倒尘简单利落，减少手部接触灰尘；旋风筒与滤芯均支持水洗，维护方便，降低耗材更换与清洁成本。

充电方面，米家车载吸尘器便携版配备 Type-C 充电接口，支持 22.5W 快充。

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