知情人士：马斯克公开支持 SpaceX、特斯拉合并，恐给谈判添乱

IT之家 10 月 22 日消息，今天（22 日）午间，据路透社援引直接参与了解谈判的知情人士消息称，马斯克公开支持旗下 SpaceX 与特斯拉进行一项价值 3.5 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 23.41 万亿元人民币）的合并交易，引发了部分参与谈判的内部人士担忧。他们认为，马斯克的表态可能招致股东质疑，使交易进程推迟数周。

该人士称，马斯克公开谈论合并计划给谈判添了乱，外界可能因此质疑特斯拉股东的利益能否得到充分保障。

部分参与者联想到特斯拉 2016 年收购 SolarCity 的交易。当年，马斯克在收购过程中发挥的作用引发争议，双方为此打了多年官司。

马斯克同时担任 SpaceX 和特斯拉的 CEO，并持有两家公司的大量股份。本周，他向投资者证实，双方正研究一项可能创下企业交易规模纪录的合并计划，并各自成立了特别委员会负责评估。马斯克的表态引发内部反对的情况，此前未见报道。

三名知情人士透露，双方均聘请了顾问，但谈判仍处于初期阶段。其中一人称，SpaceX 最近几周主动接洽特斯拉，双方讨论了多种合并方案，包括由 SpaceX 直接收购特斯拉，或成立一家新的控股公司，将两家公司合并至其旗下。双方还在研究如何支付交易对价，包括完全以股票进行交易。上述谈判细节此前也未被披露。

对于 SpaceX 与特斯拉这样的关联交易，通常需要由独立董事负责监督，以保障公众股东的利益。

特斯拉 2016 年收购 SolarCity 时，独立董事能否保障股东利益便成为争议焦点。股东当时指控，马斯克干预收购程序，试图挽救自己对 SolarCity 的投资，由此引发持续多年的诉讼。SolarCity 由马斯克的表亲创立，主要从事屋顶太阳能业务，当时经营状况不佳。马斯克在交易发生时，分别持有特斯拉和 SolarCity 约 22% 的股份。

股东认为，马斯克直接参与并公开支持收购，损害了交易的公平性。争议的核心之一，是马斯克对特斯拉的实际控制权。股东主张，虽然马斯克并非多数股东，但凭借与董事会成员的密切关系，以及强势的行事风格，他实际上拥有控股股东的影响力。

特拉华州最高法院后来指出，原告提出的交易缺乏独立委员会，以及马斯克参与和公开支持收购的其他若干事实，足以支持交易程序不公平的认定。

不过，法院最终仍认定收购本身公平。案件经过数年才告解决，特斯拉董事还支付了 6,000 万美元（现汇率约合 4.01 亿元人民币），以和解针对他们的指控。

马斯克持有特斯拉近 20% 的股份，以及 SpaceX 略低于 50% 的股份。分析师认为，合并或让他取得新公司的控制权。马斯克在周二的投资者电话会议上承认，由于自身存在利益冲突，他不能参与特别委员会的讨论。知情人士称，交易顾问还与马斯克的律师保持沟通，确保他不介入合并谈判。

上述知情人士称，参与合并谈判的人员担心，马斯克公开支持合并并披露谈判消息，会引发投资者更严格的审视。在独立董事评估交易期间，存在利益冲突的当事方通常会避免公开表态。

一旦特斯拉与 SpaceX 完成合并，不仅将创下全球企业交易规模纪录，还会诞生全球最大的工业与科技集团之一。交易规模将超过今年早些时候 SpaceX 收购 xAI 的交易，后者也是有史以来宣布的最大企业交易之一。