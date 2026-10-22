欧洲 9 月新车销量同比增长 10%，中国品牌抢占大部分增量市场

IT之家 10 月 22 日消息，欧洲汽车销量上月增速加快，延续今年以来的上涨态势，消费者持续转向电动汽车，而新增销量当中很大一部分由中国车企拿下。

欧洲汽车制造商协会当地时间周四公布，9 月新车注册量同比上涨 10%，达到 136 万辆，实现连续第八个月增长。

纯电动汽车与插电混动车型合计占总销量的 43%，去年这一比例为 32%；法国与德国的电池汽车销量近乎翻倍。

中东战争推高燃油价格，让电动汽车的经济性优势进一步凸显，同时法国、德国的补贴政策也有助于降低电动汽车较高的售价。但这场能源冲击也可能压缩家庭预算、打击消费信心，抑制大额商品消费需求。

向好的市场给大众集团等欧洲车企带来了一丝喘息空间。这些企业正承受多重压力：中国市场需求疲软、贸易壁垒，以及本土的降本压力。不过向电动汽车转型这件事，利弊兼具。

大众、斯泰兰蒂斯、宝马等车企，电动汽车的利润依旧低于同级别燃油车，意味着转型需要付出代价。与此同时，比亚迪、奇瑞正在欧洲本土市场不断加剧竞争。

彭博行业研究数据显示，今年至今中国品牌的注册量已经翻番有余，机构预计欧洲市场的增量大部分会被中国品牌获取。奇瑞热销的 Jaecoo 7 就是爆款车型之一，不少消费者在这款中国 SUV 和大众旗下斯柯达 Elroq 之间做选择。

IT之家注意到，9 月特斯拉销量持续回暖，交付量大涨 73%。在中国车企里，奇瑞增幅领跑，销量近乎翻两番，在欧洲的市场份额几乎翻倍，达到 3.9%。

行业裁员潮愈演愈烈，处境艰难的欧洲老牌车企获得了更多政策层面支持。本月早些时候，欧盟与中国原则上达成协议，对涌入欧洲的中国混动汽车设置进口上限。

法国与德国也达成共识，两国将共同游说欧盟，进一步放宽 2035 年新车燃油车碳排放严苛限值。两国统一立场，也有望推动“欧洲本土制造”相关法规落地，以此扶持本土制造业。