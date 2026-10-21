奇瑞捷途山海 L7 PLUS 新版本车型 10 月 24 日上市，搭载猎鹰智驾系统

IT之家 10 月 21 日消息，据易车消息，捷途山海 L7 PLUS 新版本车型将于 10 月 24 日上市。全新一代捷途山海 L7 PLUS 将猎鹰配置下放，即将新增 2 款智驾版车型。

据IT之家此前报道，全新一代捷途山海 L7 PLUS 于 8 月 19 日上市，提供 1.5L C-DM 经济型、1.5TD C-DM 性能型两种动力共 6 种配置，官方指导价 11.99 万-16.99 万元，超级置换价 10.99-15.99 万元。

1.5L C-DM 经济型

220km 五座启航版：官方指导价 11.99 万元，超级置换价 10.99 万元

220km 五座标准版：官方指导价 12.99 万元，超级置换价 11.99 万元

220km 五座舒适版：官方指导价 13.99 万元，超级置换价 12.99 万元

1.5TD C-DM 性能型

220km 五座精英版：官方指导价 14.59 万元，超级置换价 13.59 万元

220km 五座豪华版：官方指导价 15.59 万元，超级置换价 14.59 万元

220km 五座激光雷达旗舰版：官方指导价 16.99 万元，超级置换价 15.99 万元

全新一代捷途山海 L7 PLUS 长宽高分别为 4810/1930/1705mm，轴距为 2820mm；动力方面采用 1.5T 插混系统，配备 32.66kWh 电池组，全系标配 220km 纯电续航。

该车座舱采用 10.25 英寸仪表屏 +15.6 英寸可左右 10 度旋转的中控屏，搭载 TOUR OS 3.0 智慧 AI 座舱系统，车机内置语音大模型，还配备了伯牙之音 12 扬声器，12 通道独立功放，7.1 全景声道布局。