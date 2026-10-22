富士通客户端计算多系笔电 2026 年冬季上新，提供带光驱型号

IT之家 10 月 22 日消息，富士通客户端计算 (FCCL) 今日发布了 2026 年冬季新品阵容，除此前介绍的 FMV Note U 外，C、M、A、Q 几条产品线均有升级。

FMV Note C

FMV Note C 是一款 13.3" 型号，新一代产品搭载 AMD 锐龙 AI 7 445，拥有机加工铝材机身，可选地平线蓝和粉金配色。其新增触控支持，强化机身散热，提供 HDMI 输出，支持杜比视界。

▲ 长场雄联名机身

▲ 长场雄联名壁纸 ▲ 长场雄联名保护套

除常规型号外，FCCL 还与艺术家长场雄合作推出了一系列联名款式。该企业还将发售与 FMV Note C 适配的透明保护套。

▲ 透明保护套

FMV Note M

新款 FMV Note M 基于第 3 代英特尔酷睿处理器 "Wildcat Lake"，拥有铝制机身，提供双雷电 4、1GbE RJ-45、Wi-Fi 7。

其配备 14.0" 防眩光 LCD 屏幕，支持电池更换，具有符合军用标准的高耐用性。

FMV Note A

FMV Note A 是一款很典型的 16.0" 家用笔记本电脑，基于 AMD 锐龙 AI 7 / 5 处理器，提供 3 种配色选项。

其可选带 DVD Super Multi Drive 光驱版本，引入人脸识别摄像头，提供多种 I/O 端口。

FMV Note Q

FMV Note Q 是一款防泼溅且耐用的 11.6" 级二合一设备，其处理器升级至英特尔 N150 / N250 "Twin Lake"，配备 8GB 内存与 128GB UFS 存储，支持 Wi-Fi 6E，质量约为 1198g。